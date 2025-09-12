कौन हैं ब्रूक्स नादेर? जो इस टेनिस खिलाड़ी के साथ डेटिंग की वजह से चर्चा में हैं

इन दिनों एक अमेरिकी मॉडल चर्चा में हैं. इसकी वजह उनका एक स्पेनिश टेनिस स्टार के साथ चल रहा अफेयर बताया जाता है. इस मॉडल का नाम ब्रूक्स नादेर है. जानते हैं ये ब्रूक्स नादेर कौन हैं और किस टेनिस स्टार के साथ इनका नाम जोड़ा जा रहा है.

द सन की रिपोर्ट के अनुसार नादेर को एक स्विमसूट मॉडल कहा जाता है. क्योंकि उन्होंने 2019 में स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड स्विम सर्च प्रतियोगिता जीतने के बाद स्टारडम हासिल किया था. वह अक्सर अपने काम और ड्रेस को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं.

इस टेनिस खिलाड़ी के साथ जोड़ा जा रहा नाम

अब इस मॉडल का नाम स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज के साथ जोड़ा जा रहा है. चर्चा है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. स्विमसूट मॉडल की बहन ने ब्रूक्स और यूएस ओपन स्टार अल्काराज के रिश्ते की पुष्टि की है.

इससे पहले ब्रूक्स का नाम जैनिक सिनर से जोड़ा गया था. यह भी एक टेनिस खिलाड़ी हैं. जिन्हें अल्काराज ने हराकर यूएस ओपन का खिताब जीता था. हालांकि, उन्होंने इन दावों को खारिज कर दिया था.

बहन ने खोला राज

हाल ही में मॉडल की बहन ग्रेस एन नादेर ने यह बताकर अफवाहों पर विराम लगा दिया कि ब्रूक्स किसके साथ डेटिंग कर रही हैं. उन्होंने बताया कि अफवाहें सच हैं. डेटिंग एक बहुत ही सामान्य शब्द है.लेकिन मुझे पता है कि वह इस समय के सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं.

शुरुआत में ग्रेस ने एक अस्पष्ट टिप्पणी के साथ रिश्ते का संकेत दिया था. बाद में उन्होंने पुष्टि की कि 28 साल की ब्रूक्स और 22 वर्षीय अल्काराज एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.

कौन हैं नादेर ब्रुक्स

सेलिब्रिटी नेट वर्थ के अनुसार , उनका जन्म 1997 में बैटन रूज, लुइसियाना में हुआ था. वह हॉलैंड और ब्रेक्स की सबसे बड़ी बेटी हैं. उनके भाई-बहन मैरी, ग्रेस और सारा हैं.

ब्रूक्स नादेर का मॉडलिंग करियर

नादेर एक मॉडल हैं. उन्होंने 2019 में स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के स्विम सर्च ओपन कास्टिंग कॉल प्रतियोगिता जीतने के बाद इस क्षेत्र में कदम रखा. ब्रूक्स को फिर से मेगन फॉक्स, मार्था स्टीवर्ट और किम पेट्रास के साथ स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड पत्रिका के 2023 कवर पर दिखाया गया.

रह चुकी हैं रियालटी शो स्टार

इस सुन्दरी ने न सिर्फ मॉडलिंग के लिए बल्कि रियलिटी टीवी स्टार के रूप में भी सुर्खियां बटोरी हैं. ब्रूक्स ने डांसिंग विद द स्टार्स के सीज़न 33 में भाग लिया, जिसका प्रीमियर 2024 में हुआ. बाद में उनके पेशेवर डांस पार्टनर ग्लीब सावचेंको के साथ उनके रोमांस की खूब चर्चा हुई.

वह 2025 के रियलिटी शो "लव थाई नादेर" में अपनी बहनों ग्रेस ऐन, मैरी हॉलैंड और सारा जेन नादेर के साथ नजर आईं. यह शो इन दोनों बहनों के जीवन पर आधारित था.

ब्रूक्स नादेर का है अपना व्यावसाय

उन्होंने कथित तौर पर अपनी खुद की इंटीरियर डिजाइन कंपनी, होम बाय बीएन, शुरू की. इलेक्ट्रिक पिक्स के साथ मिलकर, उन्होंने हार, कंगन और झुमके सहित एक आभूषण संग्रह भी लॉन्च किया. ब्रुक्स नादेर की कुल संपत्ति 4 मिलियन डॉलर है.

