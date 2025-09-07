scorecardresearch
 

खुद की शादी में दुल्हन ने किया गजब का डांस, स्टेप्स देख दूल्हा भी रह गया हैरान, वायरल वीडियो

शादी का जश्न हमेशा खास और यादगार बनाने की कोशिश की जाती है। कई कपल्स इस दिन एक-दूसरे को चौंकाने के लिए सरप्राइज प्लान करते हैं। कोई अपने प्यार का इज़हार चिट्ठियों से करता है तो कोई अलग अंदाज अपनाता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दुल्हन ने अपने दूल्हे को शादी के दिन धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस से सरप्राइज कर दिया.

स्टेज पर दुल्हन का डांस देख हर कोई फिदा हुआ-(Photo:insta/@kaavigothershubhdeal)
शादी के मौके पर जब दूल्हा-दुल्हन की खुशियां सामने आती हैं, तो यह मान्यता और मजबूत हो जाती है कि जोड़ियां सचमुच ऊपर से बनती हैं. हाल ही में सामने आए एक वायरल वीडियो में दुल्हन ने स्टेज पर ऐसा डांस किया कि हर किसी का दिल जीत लिया.

वीडियो में दुल्हन अपने दूल्हे के पास बैठी नजर आती है. तभी फिल्म कभी खुशी कभी गम का गाना ‘दीवाना है वो देखो, बेकरार वो’ बजते ही अचानक उठती है और स्टेज पर जाकर पूरे जोश से डांस करने लगती है. खास बात ये रही कि उसने अपने वजन की बिल्कुल परवाह नहीं की और अपनी खुशी को खुलकर जाहिर किया.

प्रैक्टिस का कमाल

वीडियो देखकर साफ झलकता है कि दुल्हन कावी ने इस गाने के लिए खास प्रैक्टिस की थी. स्टेज पर उसके रिश्तेदार भी आकर डांस में साथ देते हैं, जिससे माहौल और भी मजेदार हो जाता है. चाहे यह सगाई हो या शादी का फंक्शन, दूल्हे के चेहरे की मुस्कान सबकुछ बयां कर रही थी.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि दूल्हा अपनी दुल्हन के इस परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहा है. परिवारवाले भी तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ाते हैं. पहले जहां शादी के दिन दुल्हन का डांस करना आम नहीं माना जाता था, वहीं अब इस तरह के परफॉर्मेंस नए ट्रेंड का हिस्सा बन चुके हैं.

देखें वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर प्यार की बरसात

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग कावी की तारीफ करते नहीं थक रहे.एक यूजर ने लिखा कि उसका आत्मविश्वास और ऊर्जा काबिले तारीफ है. दूसरी ने लिखा कि मैं क्यों पागलों की तरह ब्लश कर रही हूं? किसी ने कमेंट किया कि ये असर तभी होता है जब पति पत्नी पर भरोसा दिखाता है, और कावी के चेहरे पर वही भरोसा झलक रहा है.

