देखते ही दिल दे बैठा, लड़की बोली- कॉल करना, पर 'फंस' गया लड़का!

22 साल का एक लड़का, पहली ही मुलाकात में एक लड़की को दिल बैठा. दोनों एक बार में पार्टी के दौरान मिले थे. कुछ देर की बातचीत के बाद लड़की ने उसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया. लेकिन नंबर मिलने के बाद भी लड़का उसे कॉल नहीं कर सका. उल्टे वह और उलझ गया. अब उसकी 'प्रॉब्लम' सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. कई यूजर्स ने इसे सॉल्व करने की कोशिश भी की है.

दरअसल, लड़की ने अपना मोबाइल नंबर पूरा नहीं दिया था. उसने एक गणितीय Puzzle के रूप में आधा-अधूरा नंबर दिया था. लड़की का कहना था कि इसे डिकोड कर लड़का पूरा मोबाइल नंबर पता लगा सकता है. ट्विटर पर खुद लड़के के अंकल ने एक पोस्ट कर यह बात बताई है. उनके इस ट्वीट को 4 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है.

ट्वीट में शख्स ने भतीजे संग हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर किया है. इसमें भतीजा कहता है- लास्ट नाइट, अपनी ड्रीम गर्ल से मिला था. इसके रिप्लाई में शख्स ने पूछा- क्या तुम्हें उसका नंबर मिला? भतीजे ने जवाब दिया- हां, लगभग मिल गया. और इसके बाद उसने वो नंबर शेयर किया जिसमें लिखा था- कॉल मी, 512 -3*1 - 2*04 जैकी.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, ये नंबर खुद लड़की ने दिया था. इसे डिकोड करने पर उसका असली मोबाइल नंबर हासिल किया जा सकता है. हालांकि, भले ही लड़का इसे डिकोड नहीं कर पाया लेकिन उसकी कहानी जरूर वायरल हो गई है.

शख्स के ट्वीट को अब तक 6 लाख से ज्यादा लाइक्स और 50 हजार से अधिक रीट्वीट्स मिल चुके हैं. साथ ही ट्वीट पर 47 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए हैं. ट्वीट में एक और स्क्रीनशॉट शेयर किया गया जिसमें दिखाया गया कि कैसे लड़ने ने Puzzle डिकोड करने की कोशिश की है. उसने कॉपी में लिख-लिखकर दर्जनों बार ट्राई किया है.

I met my dream girl at a bar at 22.



Didnt pan out. https://t.co/Zw041jJAUZ pic.twitter.com/N3xmzuhz0V — Danny boi 🇹🇹🏴‍☠️🇺🇸🦇 (@DamnD4n13l) January 19, 2023

I need this kind of energy in my life https://t.co/mSCtAAmNvu — sarabeezy4sheezy (@sarabeezy4shee1) January 19, 2023

Giving u a headache before y’all even start talking is crazy https://t.co/gp8vRSLZif — Allen/Messi won the WC (@fbgallen) January 18, 2023

इस पोस्ट पर बहुत सारे यूजर्स ने रिएक्ट किया है. एक ने लिखा- 22 की उम्र में ड्रीम गर्ल. दूसरे ने कहा- डिकोड करते रहो पजल, कभी न कभी तो नंबर मिलेगा ही. तीसरे ने लिखा- लगता है लड़की ने Prank किया होगा. कई यूजर्स ने इस पोस्ट पर मीम शेयर किए हैं.