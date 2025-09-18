सड़क पर गद्दा डालकर सो गया सनकी शख्स, देर तक रुका रहा ट्रैफिक... Video वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ भी वायरल होता रहता है. कभी-कभी कुछ वायरल कंटेंट वास्तविक होती है, तो वहीं कुछ वीडियो जानबूझकर वायरल होने के लिए बनाई जाती है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें एक शख्स बीच सड़क पर सोया हुआ दिख रहा है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया है. इस वीडियो पर लिखा हुआ है - ना बेंगलुरु इज नेक्स्ट लेवल गैंग. इस वीडियो में एक शख्स बीच सड़क पर गद्दा लगाकर सोया हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो बनाने वाले ने दावा किया है कि यह घटना बेंगलुरु की है.

बीच सड़क पर लेट गया शख्स

शख्स की इस हरकत से काफी देर तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई थी. वीडियो में युवक के सामने कार रुकी हुई दिखाई दे रही है. वहीं बगल से एक बस धीरे-धीरे आगे निकलती दिखाई दे रही है. फिर भी वह आदमी आराम से गद्दा बिछाकर बीच सड़क पर सोया दिखाई दे रहा है. उस पर कहीं कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा है. वह पैर पर पैर चढ़ाई आराम वाली मुद्रा में दिखाई देता है.

गद्दा लगाकर आराम से सोया रहा

शख्स की इस हरकत से सड़क पर ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो जाती है. वाहनों के आवाजाही में परेशानी साफ दिखाई दे रही है. फिर भी वह आराम से सोया रहा. वीडियो के अंत में शख्स गद्दा छोड़कर उठ खड़ा होता है. शख्स की इस हरकत पर ऑनलाइन कई लोगों ने नाराजगी जताई है.

लोग दे रहे हैं ऐसे रिएक्शंस

इस वीडियो पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने ग्रोक से पूछा है - पुलिस ने कुछ एक्शन लिया है. एक ने लिखा है - ओ तेरी यार ये पागल हो गया है क्या. एक अन्य यूजर ने लिखा है - वायरस बेंगलुरु पहुंच चुका है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है - कुछ ज्यादा ही हेवी डोज ले लिया है.

