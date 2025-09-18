scorecardresearch
 

Feedback

सड़क पर गद्दा डालकर सो गया सनकी शख्स, देर तक रुका रहा ट्रैफिक... Video वायरल

इंटरनेट पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एक शख्स बेंगलुरु के अतिव्यस्त सड़क पर गद्दा बिछाकर उस पर सोया हुआ नजर आ रहा है. उसकी इस हरकत से ट्रैफिक कुछ देर के लिए रुक गया था.

Advertisement
X
सड़क पर गद्दा बिछाकर सो रहे एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है (Photo - X/@gharkekalesh)
सड़क पर गद्दा बिछाकर सो रहे एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है (Photo - X/@gharkekalesh)

सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ भी वायरल होता रहता है. कभी-कभी कुछ वायरल कंटेंट वास्तविक होती है, तो वहीं कुछ वीडियो जानबूझकर वायरल होने के लिए बनाई जाती है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें एक शख्स बीच सड़क पर सोया हुआ दिख रहा है. 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया है. इस वीडियो पर लिखा हुआ है - ना बेंगलुरु इज नेक्स्ट लेवल गैंग. इस वीडियो में एक शख्स बीच सड़क पर गद्दा लगाकर सोया हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो बनाने वाले ने दावा किया है कि यह घटना बेंगलुरु की है.  

बीच सड़क पर लेट गया शख्स 
शख्स की इस हरकत से काफी देर तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई थी. वीडियो में युवक  के सामने कार रुकी हुई दिखाई दे रही है. वहीं बगल से एक बस धीरे-धीरे आगे निकलती दिखाई दे रही है. फिर भी वह आदमी आराम से गद्दा बिछाकर बीच सड़क पर सोया दिखाई दे रहा है. उस पर कहीं कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा है. वह पैर पर पैर चढ़ाई आराम वाली मुद्रा में दिखाई देता है. 

Advertisement

गद्दा लगाकर आराम से सोया रहा
शख्स की इस हरकत से सड़क पर ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो जाती है. वाहनों के आवाजाही में परेशानी साफ दिखाई दे रही है. फिर भी वह आराम से सोया रहा. वीडियो के अंत में शख्स गद्दा छोड़कर उठ खड़ा होता है. शख्स की इस हरकत पर ऑनलाइन कई लोगों ने नाराजगी जताई है.

सम्बंधित ख़बरें

Zigana pistol
सिद्धू मूसेवाला मर्डर, दिशा पाटनी के घर फायरिंग... चर्चा में जिगाना पिस्टल  
delhi metro station
मेट्रो स्टेशन पर कैसे खोलें अपनी दुकान? ऐसे होती है अलॉट 
शख्स ने दावा किया कि ट्विटर पर पोस्ट के जरिए उन्होंने 32 हजार से ज्यादा रुपये कमा लिए हैं. (Photo: X)
जॉब से ज्यादा ट्विटर में पैसा... शख्स ने बताया- X से कैसे हुई मोटी कमाई? 
Weird Trending News
डॉक्टर्स ने कहा फ्लू है... मां ने गूगल किया तो पता चला कि बेटे को थी ये गंभीर बीमारी! 
विंडसर कासल पर 40 शाही परिवारों ने राज किया है. (Photo: AFP)
Windsor Castle: हजार साल पुराना किला, 1000 से ज्यादा कमरे... जहां रहते थे इंग्लैंड के राजा-रानी, वहां पहुंचे ट्रंप 

लोग दे रहे हैं ऐसे रिएक्शंस
इस वीडियो पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने ग्रोक से पूछा है - पुलिस ने कुछ एक्शन लिया है. एक ने लिखा है - ओ तेरी यार ये पागल हो गया है क्या. एक अन्य यूजर ने लिखा है - वायरस बेंगलुरु पहुंच चुका है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है - कुछ ज्यादा ही हेवी डोज ले लिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement