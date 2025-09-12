बस में महिला ने ड्राइवर को मारा थप्पड़, ड्राइवर ने भी किया पलटवार, वीडियो पर छिड़ी बहस

बेंगलुरु की एक BMTC बस का वीडियो वायरल हो रहा है. बस सफर कर रहे यात्रियों को अचानक हंगामे का सामना करना पड़ा, जब महिला यात्री और ड्राइवर के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक-दूसरे को थप्पड़ मार दिए. यह पूरा घटनाक्रम बस में मौजूद एक यात्री ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. अब लोगों का सवाल ये भी है कि गलती किसकी है.

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

यह वीडियो सबसे पहले Karnataka Portfolio नाम के अकाउंट से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया गया. फुटेज में साफ दिख रहा है कि महिला और ड्राइवर के बीच कहासुनी के बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया. कुछ यात्री बीच-बचाव की कोशिश करते नजर आए, लेकिन वे नाकाम रहे.

पुलिस ने की कार्रवाई

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, बेंगलुरु सिटी पुलिस ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी. पुलिस ने बताया कि शिकायत को संबंधित अधिकारियों के पास भेज दिया गया है और मामले की जांच की जाएगी.

देखें वीडियो

Caught on Camera: BMTC Bus Driver and Woman Passenger in Slap Spat on Tumakuru Road



A seemingly routine BMTC bus ride on Tumakuru Road near Peenya turned dramatic when a verbal disagreement between a woman passenger and the driver escalated into a physical confrontation, with… pic.twitter.com/pGkqZNB1y5 — Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) September 10, 2025

हमेशा मर्द ही नहीं गलत होता

इस घटना को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के बीच जमकर बहस छिड़ गई है.एक पक्ष का कहना है कि महिला ने पहले ड्राइवर पर हाथ उठाया, जो एक सरकारी कर्मचारी पर हमला है और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.वहीं, दूसरे पक्ष का कहना है कि ड्राइवर को पेशेवर रवैया अपनाना चाहिए था और हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देना चाहिए था.

सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है, कुछ का कहना है कि ड्राइवर को किसी भी हालत में महिला पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था. वहीं कई यूजर्स का तर्क है कि अगर हालात उलटे होते,यानी थप्पड़ खाने वाली महिला और मारने वाला पुरुष होता तो अब तक आरोपी जेल में होता. हालांकि, कई लोगों ने यह भी कहा कि फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि झगड़े की असली वजह आखिर थी क्या.

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने बस ड्राइवर और कंडक्टर का पक्ष भी रखा. एक यूजर ने लिखा-हमेशा ड्राइवर या कंडक्टर की गलती नहीं होती. सबको उनके पेशे और उन्हें भी सम्मान देना चाहिए. मैंने कई बार देखा है कि यात्री, खासकर बाहर से आने वाले लोग, ड्राइवरों और कंडक्टरों के साथ बदतमीजी करते हैं.

