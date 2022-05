'48 हजार के हैं ये जूते, लेकिन लगता है कचरे के ढेर से ले आई कंपनी'

लग्‍जरी ब्रांड और फैशन कंपनी बलेनशियागा (Balenciaga) ने एक ऐसा जूता बनाया है, जिसकी वजह से लोगों ने सोशल मीडिया पर कंपनी को ट्रोल करना शुरू कर दिया है. दरअसल, कंपनी ने 'पेरिस स्‍नीकर' कलेक्‍शन जारी किया है. असल में 'पेरिस स्‍नीकर' कलेक्‍शन में जो जूते शामिल किए गए हैं वे काफी घिसे, फटे नजर आते हैं.

वहीं, कंपनी ने घिसे, फटे दिख रहे जूतों की 100 जोड़ी लिमिटेड एडिशन कलेक्‍शन में जारी किए हैं. इन जूतों की कीमत ₹48,279 ( 625 अमेरिकी डॉलर) हैं. कुछ लोगों ने लिखा है कि जूतों को एकबारगी देखने पर लगता है कि इसे किसी कचरे के ढेर से निकाला गया है.

कंपनी ने बताया ये जूते आखिर क्‍यों बनाए

बलेनशियागा (Balenciaga) ने जूतों को बनाने के पीछे का मकसद बताया है. कंपनी के मुताबिक, इन जूतों की क्‍लासिक डिजाइन है, जो मध्‍यकालीन एथलेटिक्‍स को प्रदर्शित करती है. ये जूते काले, सफेद, लाल रंग में मौजूद हैं. इनका सोल और आगे के हिस्‍से में सफेद रबर लगी है. इन जूतों को देखने पर ऐसा भी लगता है कि पहले किसी ने इन जूतों को पहना हुआ है.

इंटरनेट पर जूतों का उड़ा मजाक

जैसे ही ये जूते ऑनलाइन सेल के लिए जारी हुए, सोशल मीडिया पर मौजूद इंटरनेट यूजर्स का दिमाग भी चकरा गया. कई यूजर्स ने कहा कि बलेनसियागा ने ये नए जूते रिलीज कर लोगों को ट्रोल किया है.

वहीं कुछ यूजर्स ने तो यहां तक कह दिया ये बेघर लोगों के जूतों से भी खराब हैं. वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि ऐसा लगा रहा है कि बलेनसियागा ने जूतों को लिया है और आग में फेंक दिया है.

Balenciaga is releasing a new pair of shoes, and I have to assume they are just trolling people at this point. pic.twitter.com/IsJaBxCvy6 — Joe Pompliano (@JoePompliano) May 9, 2022

balenciaga is trolling everyone as a social experiment & you can’t convince me otherwise https://t.co/CGP6XElUjK — Vials (@vialsss) May 9, 2022

Imagine paying 400+ to look worse than homeless 💀 Balenciaga are tapped pic.twitter.com/52CrxPYraO — CPT. LEVI ⚔️ 🇵🇸 (@moustafa___) May 9, 2022

Did Balenciaga literally just take Converse shoes and throw them in a fire?! https://t.co/scZVbqfze8 — 🐱 Illegal Pink Cat 🐱 (@Pinkcatpol1) May 10, 2022