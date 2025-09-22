scorecardresearch
 

IND-PAK मैच के बाद X पर लोग क्यों लिख रहे 93000-0? ऐसे दिखाई पाक को औकात

एशिया कप में पाकिस्तान की भारत से हार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा. इसी हताशा को वो मैदान पर हरकतों से निकाल रहा है. ताज़ा मामला हारिस रऊफ का है, जिसने बदतमीजी दिखाई. लेकिन भारतीय दर्शकों ने ऐसा जवाब दिया कि वो इसे हमेशा याद रखेगा.

घटना तब हुई जब भारतीय फैंस स्टेडियम में 'कोहली, कोहली' के नारे लगा रहे थे: (Photo:X/@RichKettle07)
घटना तब हुई जब भारतीय फैंस स्टेडियम में 'कोहली, कोहली' के नारे लगा रहे थे: (Photo:X/@RichKettle07)

एशिया कप 2025 के सुपर-4 में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला मैदान पर जितना रोमांचक रहा, उतना ही विवादों से भी भरा रहा. दुबई में खेले गए इस हाई-वोल्टेज मैच में पाकिस्तानी गेंदबाज हारीस रऊफ का एक इशारा सोशल मीडिया पर बवाल का कारण बन गया.

घटना तब हुई जब भारतीय फैंस स्टेडियम में 'कोहली, कोहली' के नारे लगा रहे थे. यह वही जिक्र था जब पिछले वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने हारिस रऊफ की गेंद पर छक्का जड़ा था. नाराज रऊफ ने इसके जवाब में दर्शकों की ओर ऐसा इशारा किया, जिसे खेल की भावना के खिलाफ माना गया. लेकिन शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस हरकत का जवाब इतना करारा मिलेगा, जो पाकिस्तान के पुराने जख्मों को फिर हरा कर देगा.

सोशल मीडिया पर मचा तूफान

उनका यह इशारा कैमरों में कैद हुआ और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. स्टेडियम में मौजूद भारतीय दर्शकों ने हूटिंग की और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर #ShameOnRauf और #SpiritOfCricket जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे.

मैदान पर भी गरमाया माहौल

तनाव सिर्फ दर्शकों तक सीमित नहीं रहा. मैच के दौरान भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने भी रऊफ से तीखी बहस की. मामला इतना बढ़ा कि अंपायर गाजी सोहेल को बीच-बचाव करना पड़ा. हालांकि बाद में स्थिति संभल गई, लेकिन इस घटना ने मैच का माहौल और गरमा दिया.

भारतीय फैंस का ‘93000-0’ पलटवार

सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस ने रऊफ को उसी की भाषा में जवाब दिया. एक भारतीय दर्शक का पोस्टर वायरल हुआ, जिस पर लिखा था 93000-0. यह 1971 के युद्ध की याद दिलाता है, जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था. फैंस ने इस संदेश को रऊफ के इशारे का करारा पलटवार बताया.

देखें पोस्ट

भारतीय दर्शक का जवाब

भारत का दबदबा

मैदान पर प्रदर्शन की बात करें तो भारत का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा. 172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा ने महज 39 गेंदों में 74 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे. उनके साथ शुभमन गिल (47 रन) ने 105 रन की साझेदारी कर मजबूत नींव रखी. इसके बाद तिलक वर्मा (30) और हार्दिक पंड्या (7) ने टीम को 18.5 ओवर में जीत दिला दी.

खेल भावना पर बहस

हारिस रऊफ के इशारे ने एक बार फिर भारत-पाक क्रिकेट में खेल भावना और शिष्टाचार पर बहस छेड़ दी है. भारतीय फैंस का कहना है कि मैदान पर तानों और इशारों के बजाय प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए. हालांकि, इस विवाद ने भारतीय समर्थकों को और ज्यादा एकजुट कर दिया और इंटरनेट पर उनका पलटवार पाकिस्तान से कहीं ज्यादा जोरदार रहा.

---- समाप्त ----
