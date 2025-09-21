भारत के अस्पताल का अनुभव शेयर कर वायरल हुई अमेरिकी महिला, US से की तुलना

भारत में रह रही एक अमेरिकी महिला ने अमेरिका और भारत के हेल्थ सेक्टर की तुलना की. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उन्होंने भारत के एक अस्पताल का अनुभव साझा किया. उनकी रील सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है. क्रिस्टन फिशर, जो बीते चार सालों से भारत में रह रही हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक रील डालकर बताया कि कैसे उन्हें सिर्फ 50 रुपये में इलाज मिल गया.

अंगूठे में जख्म, 50 रुपये देकर लौटी घर

क्रिस्टन ने वीडियो में बताया कि उनका अंगूठा कट गया था और काफी खून बह रहा था. वह साइकिल चलाकर नजदीकी अस्पताल पहुंचीं. वहां 45 मिनट रुकने के बाद टांके लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और सिर्फ 50 रुपये देकर वह घर लौट आईं.उनका कहना है कि यह अनुभव उन्हें दो वजहों से बेहद खास लगा.पहला, पूरे प्रोसेस की आसानी और दूसरा, अमेरिका की तुलना में भारत में इलाज की कम लागत.

'भारत में सुरक्षित महसूस करती हूं'

फिशर ने आगे बताया कि उनके घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर अस्पताल है. भारत में डॉक्टर, क्लिनिक और अस्पताल तक पहुंच आसान है. उन्हें यहां सुरक्षित महसूस होता है क्योंकि इमरजेंसी में तुरंत मदद मिल सकती है.

उन्होंने यह भी कहा कि पूरे इलाज का खर्च 50 रुपये (करीब 60 सेंट) आया, जबकि अमेरिका में इतनी छोटी सी चोट पर भी भारी-भरकम बिल बन जाता है. वहां तो सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम ही 1-2 हजार डॉलर प्रति माह होता है.

सोशल मीडिया पर तारीफ और तंज

उनका यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने भी सहमति जताई. एक यूजर ने लिखा कि भारत में हेल्थकेयर वाकई आसान और सस्ता है. यहां मेडिकल हेल्प बिना शर्त मिलती है. दूसरे ने मजाक करते हुए कहा कि अगर डॉक्टर आपका पड़ोसी हो तो 50 रुपये भी माफ कर देगा.

एक अन्य यूजर ने अमेरिकी सिस्टम पर तंज कसते हुए लिखा कि मैंने अमेरिका में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट मांगा था और सबसे नजदीकी डेट फरवरी 2026 की मिली.

भारत आने का कोई पछतावा नहीं

इससे पहले भी क्रिस्टन फिशर ने एक वीडियो में कहा था कि उन्हें भारत आने का कोई पछतावा नहीं है. यहां उन्होंने अद्भुत जगहें देखीं और शानदार लोगों से मुलाकात की.

