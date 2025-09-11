ये महिला सिर्फ 30 सेकंड करती है काम और कमा लेती हैं हर महीना 70 लाख! जानिए कैसे?

अमेरिका की एक 42 साल की महिला अपनी आवाज से हजारों डॉलर कमा रही है. हैरानी की बात यह है कि हॉली जेन नाम की यह महिला किसी बड़े बिजनेस या जॉब से नहीं, बल्कि अपने फोन पर 30 सेकंड की वॉइस रिकॉर्डिंग भेजकर मोटी कमाई कर रही है. ब्रिटिश फैनबेस के बीच उनका टेक्सन एक्सेंट इतना पॉपुलर हो चुका है कि अब उसकी आवाज ही उसके लिए सबसे बड़ा बिजनेस बन गया है.

आवाज से होती है मोटी कमाई

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, ये महिला साधारण अमेरिकन के स्टीरियोटाइप से जुड़ी रहने वाली है, जिसकी उम्र 42 साल है. महिला का नाम हॉली जेन है, वह कुछ प्लेटफार्म पर कंटेंट क्रिएटर है. हॉली ने अपने सॉफ्ट टेक्सन एक्सेंट को पॉपुलर बिजनेस बना दिया है.

वह बताती है कि लोग मुझे कम आंकते हैं, लेकिन यही मेरे लिए फायदेमंद साबित होता है. केवल मेरी आवाज ही अब सारे बिल भर देती है और उससे भी ज्यादा ये सोचकर हैरानी होती है कि इतनी सिंपल चीज मेरी सफलता का इतना बड़ा हिस्सा बन गई है.

आवाज रिकार्ड करके कमाती है हजारों डॉलर

Instagram पर महिला के 1.6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. हॉली केवल वॉइस नोट्स भेजकर हर महीने करीब 20 हजार डॉलर कमा रही हैं. महिला की कुल मासिक कमाई करीब 80 हजार डॉलर की है. फैंस महिला से गुड मॉर्निंग मैसेज, बाइबिल लाइंस या फिर इंटिमेट रोलप्ले सुनना पसंद करते हैं और उसे ही खरीददते हैं. एक शॉर्ट ग्रीटिंग के लिए महिला करीब 20 डॉलर तक चार्ज करती हैं, जबकि ज्यादा पर्सनल या डिटेल्ड रिकॉर्डिंग्स की कीमत 100 डॉलर तक हो सकती है.

Advertisement

महिला बताती है... 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा एक्सेंट इतना वैल्यूएबल बन जाएगा. फैंस इसके लिए दीवाने हैं, और अब वॉइस नोट्स मेरी इनकम का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं. मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि ब्रिटिश में रहने वाले आदमी मेरी आवाज को इतना पसंद करते हैं. महिला बताती है कि वह रोज 6 से 8 वॉइस नोट भेजती है. वह कहती है, मुझे यकीन नहीं होता है कि मैं केवल 30 सेकंड रिकार्ड करके इतना पैसा कमा सकती हूं.'

---- समाप्त ----