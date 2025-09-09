'अहमदाबाद एक सुरक्षित जगह है...', फ्रांस की महिला ने की शहर की तारीफ, वायरल हो रहा पोस्ट

गुजरात में रहने वाली एक फ्रेंच महिला ने अहमदाबाद को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बताया है. एक साल पहले यह महिला फ्रांस से गुजरात आई थी और अब यहीं की होकर रह गई. महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर अहमदाबाद की खासियत बताई है. इसमें इसे सबसे सेफ शहर बताया है. अब फ्रेंच महिला का ये पोस्ट काफी वायरल हो रहा है.

गुजरात के अहमबादबाद शहर की तारीफ करने वाली इस महिला का नाम जुलिया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसने @juliachaigneau नाम के हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया है. इसमें उसने भारत और गुजरात के अहमदाबाद में रहने के दौरान अपने अनुभव के बारे में बताया है.

फ्रांस की महिला ने बताया अहमदाबाद को सुरक्षित

जुलिया ने अपने पोस्ट में लिखा है - मैं एक साल अहमदाबाद, गुजरात (भारत) में रही और सच कहूं तो मुझे इससे ज़्यादा सुरक्षित कभी महसूस नहीं हुआ. एक महिला होने के नाते, सुरक्षा हमेशा मेरे दिमाग में रहती है. इसलिए जब मैं पहली बार भारत आई, तो मेरे कई दोस्त मेरे बारे में चिंतित थे. लेकिन एक शराबबंदी वाले राज्य में रहने से मेरा नजरिया बदल गया. इसने मुझे यह समझने में मदद की कि शहर के स्तर पर कुछ खास चुनाव किसी जगह की सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकते हैं.

Advertisement

मैं भाग्यशाली थी कि यहां मुझे एक ऐसा समुदाय मिला, जहां भारतीय और विदेशी दोनों एक साथ रहते थे, यह सुरक्षित भी लगा और मुझे यहां गर्मजोशी भरे स्वागत का भी एहसास हुआ. ऐसा नहीं है कि भारत का हर शहर सुरक्षित है. हर शहर और हर राज्य अलग है, लेकिन मेरे अनुभव से अहमदाबाद में रहना वाकई बहुत अच्छा रहा है.

I lived in Ahmedabad, Gujarat (India) for a year and honestly, I never felt safer.



As a woman, safety is always on my mind. So when I first moved to India, many of my friends worried about me. But living in a dry state changed my perspective. It made me see how certain choices… pic.twitter.com/u2lRDtEkqs — Julia Chaigneau (@juliachaigneau) September 8, 2025

लोगों ने दी ऐसी प्रतिक्रियाएं

इस पोस्ट को कई लोगों ने पसंद किया और इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर की. एक यूजर ने लिखा - शहर के बारे में अपना अनुभव बताने के लिए आपका शुक्रिया. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि अहमदाबाद महिलाओं के लिए अच्छा शहर है. 15 साल से ज्यादा समय से यहां रहने के बाद भी कभी कैब करने से पहले या रात 2 बजे बाहर घूमने से पहले सोचना नहीं पड़ता है.

---- समाप्त ----