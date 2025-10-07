scorecardresearch
 

Zomato का 7 साल पुराना बिल वायरल,डिलीवरी-प्लेटफॉर्म फीस नहीं, यूजर ने लिखा-'वो सस्ते खाने के दिन थे'

यूजर ने लिखा कि अब जोमैटो से खाना मंगाने पर डिलीवरी पार्टनर चार्ज, प्लेटफॉर्म फीस, पैकेजिंग चार्ज और GST जैसे कई एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते हैं. कभी-कभी लंबी दूरी या बारिश के मौसम में और भी चार्ज लग जाते हैं. जबकि सात साल पहले ऐसा नहीं था.

एक यूजर ने Reddit पर 7 साल पुराना जोमैटो बिल शेयर किया और बताया कि 2019 के बाद से खाने और डिलीवरी के चार्ज बहुत बढ़ गए हैं. (Photo: Reddit/ @Win6448)
सोशल मीडिया पर एक पुराने जोमैटो बिल ने खाने की बढ़ती कीमतों को लेकर चर्चा शुरू कर दी है. दरअसल, Reddit पर एक यूजर ने 7 साल पुराने जोमैटो का बिल शेयर किया है. जिसमें उन्होंने बताया कि  2019 के बाद से फूड प्राइस और डिलीवरी चार्ज काफी बढ़ गए हैं. यूजर ने लिखा- अब अगर आप जोमैटो से खाना मंगाते हैं, तो डिलीवरी पार्टनर शुल्क, प्लेटफॉर्म शुल्क, पैकेजिंग चार्ज और GST जैसे कई अतिरिक्त पैसे देने पड़ते हैं. कभी-कभी लंबी दूरी या बारिश के मौसम में और भी चार्ज जुड़ जाते हैं. लेकिन सात साल पहले ऐसा नहीं था.  एक यूजर ने 2019 का अपना पुराना बिल दिखाया, जिसमें सिर्फ खाने की कीमत थी, कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं.

2019 से जोमैटो ऑर्डर
रेडिट पर बिल का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए यूजर ने लिखा- आज का यह ऑर्डर देखने के लिए, मैंने अभी ऑर्डर हिस्ट्री को स्क्रोल किया. यह वह समय था जब जोमैटो पर ऑर्डर करना वाकई सस्ता था. स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि यूजर ने 2019 में जोमैटो के जरिए पनीर मलाई टिक्का ऑर्डर किया था. हालांकि इसकी कीमत ₹ 160 थी, लेकिन उन्होंने अतिरिक्त छूट पाने के लिए एक कूपन ऐड किया, जिसके बाद कुल मिलाकर, उन्होंने ₹ 92 का पेमेंट किया. 

यूजर ने बताया कि उसने यह ऑर्डर अपने घर से 9.6 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट से किया था. आज, यही ऑर्डर उसे ₹ 300 में मिल रहा है. उन्होंने लिखा, "डिलीवरी का कोई शुल्क नहीं... वो सस्ते खाने के दिन थे." ग्राहक ने यह भी माना कि बीच के वर्षों में खाने-पीने की चीजों की कीमत दोगुनी हो गई हैं.

पुराने जोमैटो बिल  वायरल
पुराने जोमैटो बिल रेडिट पर वायरल हो रहा है. इस पोस्ट पर लोग जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.  एक यूजर ने लिखा- उस समय हर प्लेटफॉर्म किफायती था, लेकिन इसकी तुलना जीवन-यापन के खर्च और मजदूरी से कीजिए. अब सब कुछ कम दाम में नहीं मिल सकता.

एक यूजर ने लिखा- भाई, मैं समझ गया आपका मतलब क्या है, लेकिन मैं कुछ समय तक कैटरिंग इंडस्ट्री में काम कर चुका हूं. कच्चे माल की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है (सब कुछ नहीं, लेकिन मुझे याद है कि हम 15 किलो के डिब्बे के लिए 5500 में अमूल घी खरीदते थे और अब यह 9000 के करीब है), तो यह भी एक कारण है. उस समय जोमैटो और स्विगी लगभग 90% रेस्टोरेंट्स पर लगभग 50 प्रतिशत की छूट देते थे.  एक यूजर ने कहा, "मुझे याद है कि 2019 के आसपास, ऑर्डर करने के लिए मेरी सीमा अधिकतम 150 रुपये थी..अब यह 300/35 हो गई है."
 

