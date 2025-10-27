scorecardresearch
 

भारत के इन 5 शहरों में खाने का स्वाद है शानदार, जहां घूमने से ज्यादा है खाने का मजा

भारत में कई ऐसे शहर हैं, जहां का खाना इतना शानदार है कि घूमना तो सिर्फ एक बहाना बन जाता है. इन शहरों के लजीज व्यंजनों में वहां की पूरी संस्कृति और इतिहास छिपा हुआ है. ये जगहें सिर्फ़ आपका पेट ही नहीं भरतीं, बल्कि अपनी विरासत और जायकेदार संस्कृति का ऐसा अनुभव कराती हैं कि आपकी आम यात्रा एक यादगार में बदल जाती है.

यहां घूमना नहीं खाना ही असली मज़ा है (Photo: AI generated)
यहां घूमना नहीं खाना ही असली मज़ा है (Photo: AI generated)

भारत के शहर सिर्फ अपनी पुरानी इमारतों या संस्कृति के लिए ही मशहूर नहीं हैं, बल्कि यहां का ज़ायकेदार खाना भी दुनियाभर में प्रसिद्ध है. सच कहें तो, कई जगहों पर खाने का जादू इतना जबरदस्त होता है कि टूरिस्ट के लिए यही सबसे बड़ा आकर्षण बन जाता है. ऐसे शहरों में, घूमने-फिरने की जगहों को देखना बस एक बहाना होता है, जबकि वहां के लज़ीज़ व्यंजनों का स्वाद चखना ही यात्रा का असली मज़ा होता है. जहां का हर व्यंजन उस जगह की संस्कृति और इतिहास की कहानी कहता है. इन शहरों का खाना इतना लाजवाब है कि यह आपकी घूमने की ट्रिप को एक यादगार स्वाद यात्रा में बदल देगा.

1. मुंबई

मुंबई के लोग भले ही बहुत जल्दी में रहते हों, लेकिन जब बात खाने की आती है, तो वे इसे पूरे दिल से खाते हैं. जुहू के समुद्र तटों से लेकर मोहम्मद अली रोड की गलियों तक, यह पूरा शहर स्वादिष्ट खाने से भरा पड़ा है. यहां का वड़ापाव खाकर आपको तुरंत एनर्जी मिल जाएगी और पाव भाजी का मज़ा आपको देर रात तक जागने का एहसास कराएगा. इसके अलावा पुराने ईरानी कैफ़े यहां पुरानी और नई पीढ़ियों को एक-दूसरे से जोड़ते हैं. मुंबई का खाना बहुत तेज़, चटपटा और दमदार होता है, जिसमें मराठी, गुजराती, पारसी और दक्षिण भारतीय स्वादों का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलता है.

यह भी पढ़ें: फूडीज़ के लिए बेस्ट हैं ये 5 शहर, जहां लज़ीज़ स्ट्रीट फूड मिलता है बेहद सस्ते दामों में

2.  कोलकाता

कोलकाता का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि आपको खुश कर देता है. यहां खाने-पीने का पूरा माहौल पुरानी यादों और कहानियों में डूबा हुआ है. तीखे स्वाद से भरे पुचका (गोलगप्पे) से लेकर गाढ़ी ग्रेवी में बनी कोशा मंगशो (मटन करी) तक, यहां का खाना भावनाओं से भरा और सांस्कृतिक होता है. इसके अलावा मिष्टी दोई (दही) की मीठी-सी मिठास और सरसों के तेल की खुशबू यहां के हर निवाले को परंपरा और प्यार से भरा महसूस कराती है. यही वजह है कि कोलकाता में खाना सिर्फ रोज़ की आदत नहीं, बल्कि एक विरासत है.

3. दिल्ली

दिल्ली में खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि यह शहर की असली पहचान है. राजधानी स्वाद से भरी हुई है. जामा मस्जिद की गलियों में मिलने वाले शानदार मुगलई कबाब से लेकर सबको पसंद आने वाले बटर चिकन तक, यहां हर चीज खास है. इसके अलावा चांदनी चौक के गरमा-गरम पराठे और कनॉट प्लेस के छोले-भटूरे का नाश्ता तो यहां की पहचान ही है. दिल्ली का स्वाद उसके इतिहास की तरह ही कई परतों वाला है, जिसे मुगलों, पंजाबियों और यहां आकर बसे लोगों ने मिलकर एक खास विरासत बना दिया है.

यह भी पढ़ें: दिवाली पर इन राज्यों में बनते हैं खास पकवान, जो सिर्फ स्वाद नहीं परंपरा का हिस्सा हैं

4. चेन्नई

चेन्नई में, खाना खाते ही घर जैसा सुकून मिलता है. यहां शहर की सुबह डोसा के घोल की आवाज और फिल्टर कॉफी की खुशबू से होती है. मुंह में घुल जाने वाली इडली से लेकर मसालेदार चेट्टीनाड करी तक, यहां लोग सादगी का जोरदार जश्न मनाते हैं. यही वजह है कि चेन्नई में खाना सिर्फ स्वाद नहीं, एक पूरा अनुभव है. खास बात यह है कि यहां खाना केले के पत्तों पर परोसा जाता है, जिसे हाथ से खाया जाता है और यह हमेशा सबके साथ मिलकर खाया जाता है.

5. हैदराबाद

हैदराबाद को ज्यादातर उसकी दमदार बिरयानी की वजह से पहचाना जाता है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है. यहां का खाना सदियों पुराने मुगल और निज़ामी राजाओं के शाही स्वाद को दिखाता है. इतना ही नहीं, यहां के व्यंजन बहुत लजीज, कई स्वादों वाले और शाही लगते हैं. खास बात यह है कि परफेक्ट ग्रिल्ड कबाब से लेकर हलीम तक, यहां के हर निवाले में पुरानी विरासत की कहानी छिपी है. यही नहीं यहां कि चारमीनार के पास ईरानी चाय का एक कप पीना भी अपने आप में एक बेहतरीन अनुभव होता है.

---- समाप्त ----
