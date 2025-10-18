scorecardresearch
 

Feedback

सबसे ज़्यादा सरकारी छुट्टियों वाले देश कौन से? जानिए भारत का हाल

अगर आपको घूमना पसंद है तो ये खबर आपके लिए है! दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो काम से ज़्यादा जीवन के संतुलन को महत्व देते हैं. यहां लोगों को सालभर में इतनी सरकारी छुट्टियां मिलती हैं कि हर कुछ हफ़्तों में घूमने का प्लान बन सकता है.

Advertisement
X
इन देशों में मिलती है सबसे ज़्यादा सरकारी छुट्टी (Photo: Pixabay)
इन देशों में मिलती है सबसे ज़्यादा सरकारी छुट्टी (Photo: Pixabay)

क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं, जहां की सरकारें सालभर में कई छुट्टियां देती हैं. जिसका फायदा आप ट्रैवल कर या परिवार से साथ वक्त बिताकर ले सकते हैं. ये वे देश हैं जो मानते हैं कि काम के साथ-साथ जीवन का संतुलनभी ज़रूरी है. इसलिए यहां सार्वजनिक छुट्टियों की संख्या काफी अधिक है. जबकि कई देशों में लोग छुट्टियों की कमी से जूझते हैं. वर्ल्ड रिव्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां सबसे अधिक आधिकारिक छुट्टियां मिलती हैं.

सबसे ज़्यादा सरकारी छुट्टियों वाले टॉप देश

सरकारी छुट्टियों की संख्या हर देश में अलग-अलग होती है और यह उनकी संस्कृति, इतिहास और धार्मिक विविधता को दर्शाती है. आइए जानते हैं कि ये देश कौन-कौन हैं और यहां कितनी छुट्टियां मिलती हैं.

1. भारत 

भारत इस सूची में सबसे ऊपर है. यहां साल भर में 42 आधिकारिक छुट्टियां होती हैं. इनमें तीन राष्ट्रीय अवकाश शामिल हैं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती. इसके अलावा प्रमुख धार्मिक त्योहार जैसे दिवाली, ईद और क्रिसमस भी छुट्टियों में शामिल हैं. इतना ही नहीं अलग-अलग राज्यों के अपने स्थानीय अवकाश भी होते हैं. जो कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और ‘अनेकता में एकता’ की भावना को दर्शाती है.
यह भी पढ़ें: ट्रेन नहीं, "ट्रेन नहीं, चलता-फिरता 'लंगर'! 33 घंटे के सफर में मुफ्त में मिलता है खाना

सम्बंधित ख़बरें

सोलो ट्रैवल से ग्रुप एडवेंचर तक... महिलाएं बदल रही हैं ट्रैवलिंग का चेहरा 
इस दिवाली इन मंदिरों में करें दर्शन, यादगार यात्रा के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन 
trump-claims credit stopping india pakistan war
ट्रंप ने फिर लिया भारत-PAK युद्ध रुकवाने का क्रेडिट, बोले- अब रूस और यूक्रेन जंग खत्म करवाऊंगा 
trump indias claim not buy oil from russia
'रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत', डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया बड़ा दावा 
Gold
इकोनॉमिस्‍ट ने गोल्ड पर दी बड़ी वार्निंग! 
Advertisement

2. नेपाल

नेपाल इस सूची में दूसरे स्थान पर है, जहां साल में कुल 35 सार्वजनिक छुट्टियां होती हैं. यहां के कैलेंडर में धार्मिक त्योहारों की भरमार है, जैसे विजयादशमी और तिहाड़ (दीपावली). इन प्रमुख त्योहारों के समय आसपास लंबी छुट्टियां होती हैं, जो स्थानीय लोगों और यात्रियों दोनों के लिए विश्राम और मनोरंजन का अवसर प्रदान करती हैं.

3. ईरान 

ईरान में साल भर 26 सार्वजनिक अवकाश होते हैं. यहां की छुट्टियां इस्लामी कैलेंडर पर आधारित होती हैं, जैसे नवरोज़ (ईरानी नव वर्ष) और अन्य धार्मिक दिवस. चूंकि कई तिथियां चंद्र या सौर हिजरी कैलेंडर के अनुसार बदलती रहती हैं, इसलिए हर साल ये छुट्टियां ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अलग होती हैं.
यह भी पढ़ें: 21 दिन तक लगातार चलती है ये ट्रेन! सफर में दिखते हैं 13 देश के नजारे

4. म्यांमार

म्यांमार में भी 26 छुट्टियां होती हैं. ये मुख्य रूप से बौद्ध धार्मिक त्योहारों और राष्ट्रीय स्मरणोत्सवों से जुड़ी हैं. यहां थिंग्यान नववर्ष जल महोत्सव जैसे बड़े त्योहारों के दौरान लंबी छुट्टियां होती हैं. इसके अलावा कई छुट्टियां यहां चंद्र कैलेंडर के अनुसार होती हैं.

5. श्रीलंका 

श्रीलंका में साल भर कुल 25 सार्वजनिक छुट्टियां होती हैं. यहां धार्मिक और नागरिक छुट्टियों का संतुलन है, जिसमें दीपावली, ईद और क्रिसमस जैसे त्योहार शामिल हैं. इन छुट्टियों के कारण कर्मचारी साल भर में कई छोटे-छोटे ब्रेक ले सकते हैं और परिवार के साथ समय बिताने या पर्यटन का आनंद लेने का अवसर पा सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement