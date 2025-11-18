भारत में ही होगी 'अरब की सैर'! 5 शहरों के मॉल तैयार, हो रहा है मेगा इवेंट

सऊदी अरब अपनी पहचान और सांस्कृतिक खूबसूरती को नए अंदाज में दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर तैयार है. इस बार ‘शानदार सऊदी’ और भी बड़े रूप में भारतीय शहरों तक पहुंचने वाली है, जहां लोग अरब की खुशबू, रंग, स्वाद और रोमांच का अनुभव कर सकेंगे. 21 से 23 नवंबर 2025 तक मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद के बड़े-बड़े मॉल तीन दिनों के लिए ‘छोटे अरब’ में बदलने वाले हैं. चलिए जानते हैं, यहां क्या खास होगा और लोग क्या-क्या देखने वाले हैं?

इन शहरों के मॉल बनेंगे अरब का मिनी संस्करण

सऊदी का राष्ट्रीय पर्यटन ब्रांड ‘सऊदी, वेलकम टू अरेबिया’ इस बार अपने लोकप्रिय अभियान स्पेक्टैक्युलर सऊदी को और भी बड़े रूप में वापस ला रहा है. पिछले साल मुंबई में मिली सफलता के बाद यह शो अब सीधे पांच बड़े शहरों में आयोजित होगा. यह प्रोग्राम मुंबई के फीनिक्स पैलेडियम, दिल्ली के सेलेक्ट सिटी वॉक, बेंगलुरु के लुलु मॉल, अहमदाबाद के नेक्सस वन मॉल और हैदराबाद के सरथ सिटी मॉल में आयोजित होगा.

इस दौरान लोग सऊदी के शानदार परिदृश्यों, अरदा डांस और ताजी सऊदी कॉफी की खुशबू का अनुभव कर सकेंगे. इतना ही नहीं तीन दिनों तक मॉल में ऐसी सजावट और गतिविधियां होंगी कि माहौल बिल्कुल अरब जैसा महसूस होगा.

इस शो में क्या होगा खास?

इस बार के मेगा शो में कई नए और अनोखे अनुभव जोड़े गए हैं. यहां आने वाले लोग अरबी सुलेख सीखने की वर्कशॉप में शामिल हो सकते हैं और सऊदी की खास डिजाइन विरासत की झलक देख सकते हैं. इसके अलावा एक विशेष कॉर्नर है 'ब्रूटोपिया', जहां आपको पारंपरिक अरबी सुगंध बखौर और सऊदी कॉफी कहवा की महक मिलेगी.

यही नहीं एपिक्यूरियन कुलिनरी जोन में आप सऊदी अरब के लजीज व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं. शो का सबसे बड़ा आकर्षण है सऊदी अरब के आने वाले विशाल मनोरंजन शहर किदिया सिटी का वर्चुअल रियलिटी (VR) अनुभव. लोग यहां एक फुल-सेंसरी वीआर एक्सपीरियंस के जरिए आभासी दुनिया में इस पूरे मनोरंजन शहर की सैर कर सकेंगे. यह अनुभव पहली बार भारत में लोगों के लिए उपलब्ध होगा.

रियाद ट्रिप जीतने का मौका

यदि आप सऊदी अरब की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो यह शोकेस आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है. यहां ताशीर कियोस्क (Ta'sheer kiosks) मौजूद होंगे, जहां आपको वीजा और यात्रा से संबंधित सभी जरूरी जानकारी मिलेगी, जिससे आपकी योजना आसान हो जाएगी. इस शो के जरिए आप रियाद में चार रातों की मुफ्त छुट्टी भी जीत सकते हैं और साथ ही 75 लाख रुपये से ज्यादा की यात्रा छूट प्राप्त करने का अवसर भी पा सकते हैं.

इतना ही नहीं, उड़ानों, होटलों और टूर पैकेजों पर अतिरिक्त बोनस का दावा किया जा सकता है. अगर आप 2026 के लिए बुकिंग करते हैं, तो आपको सिक्स फ्लैग्स के टिकट और एमडीएल बीस्ट साउंडस्टॉर्म म्यूजिक फेस्टिवल के पास मुफ्त में जीतने का मौका भी मिल सकता है.



