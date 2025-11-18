scorecardresearch
 

Feedback

क्रिसमस की छुट्टी बनानी है यादगार, अभी से लॉक करें दुनिया की ये 5 बेस्ट डेस्टिनेशन

क्रिसमस का असली जादू देखने के लिए कुछ जगहें पूरी दुनिया में मशहूर हैं. इन स्थानों पर इस त्योहार का उत्सव खास होता है और एक अनोखा अनुभव मिलता है. क्या आप भी इस क्रिसमस को यादगार बनाना चाहते हैं? तो जानिए उन स्थानों के बारे में, जहां क्रिसमस का माहौल और भी खास हो जाता है.

Advertisement
X
क्रिसमस पर घूमने के लिए बेहतरीन जगहें (Photo: Unsplash)
क्रिसमस पर घूमने के लिए बेहतरीन जगहें (Photo: Unsplash)

दिसंबर का महीना बेहद खास होता है, क्योंकि इसी महीने पड़ता है क्रिसमस. अगर आप इस साल क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों को यादगार बनाना चाहते हैं, तो यह सही समय है कि आप अपनी लोकेशन अभी से तय कर लें. दिसंबर की छुट्टियां हर किसी के लिए कुछ खास लेकर आती हैं. चाहे आप बर्फ से ढके हिमालय में विंटर वंडरलैंड का मज़ा लेना चाहें, या फिर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर होने वाले बड़े समारोहों का हिस्सा बनना चाहें.

यह मौसम हर किसी के लिए कुछ खास लेकर आता है. तो, चाहे आप इस बार अपने घर के पास ही रहकर छुट्टियों का मज़ा लेना चाहते हों, या विदेश जाकर एक सुरक्षित और यादगार सफर पर निकलना चाहते हों, दुनिया में ऐसी जादुई जगहें मौजूद हैं, जहां क्रिसमस का अनुभव शब्दों से परे होता है. इसलिए अपनी दिसंबर की छुट्टियों का एजेंडा सेट करें और उस बेहतरीन डेस्टिनेशन को अभी से लॉक करें.

1. बेथलहम, वेस्ट बैंक

बेथलहम, जहां यीशु का जन्म हुआ था, क्रिसमस मनाने के लिए सबसे खास जगहों में से एक है. यरूशलेम के पास स्थित यह शहर धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है. क्रिसमस के दौरान, यहां मैंगर स्क्वायर पर बड़े उत्सव होते हैं और आप सेंट कैथरीन चर्च में आधी रात का सामूहिक उत्सव देख सकते हैं. यही वजह है कि बेथलहम में क्रिसमस का माहौल सचमुच जीवनभर का अनुभव है.

सम्बंधित ख़बरें

बादलों के बीच उड़ने का सपना होगा पूरा, मेघालय में पैराग्लाइडिंग फिर होगी शुरू 
रणथंभौर से ताडोबा तक... नवंबर में जंगल सफारी के लिए बेस्ट हैं ये 5 डेस्टिनेशन 
Italian couple remarried in Kashi
इटली के एंटोलिया और ग्लोरियस ने काशी में ल‍िए 7 फेरे 
Italian couple got married in Kashi (Photo- ITG)
सात फेरे लिए, सिंदूरदान किया... इटली के एंटोलिया और ग्लोरियस ने काशी में रचाई शादी 
पेरिस से मालदीव तक... कपल के लिए बेस्ट हैं दुनिया के ये रोमांटिक डेस्टिनेशंस 
Advertisement

यह भी पढ़ें: गुलमर्ग में हो रही है बर्फबारी, सस्ते में स्वर्ग देखने के लिए ऐसे बनाएं ट्रैवल प्लान

2. न्यूयॉर्क शहर, यूएसए

न्यूयॉर्क शहर क्रिसमस के समय अपनी जगमगाती रोशनी, बर्फीली धुंध और संगीतमय माहौल के लिए मशहूर है. यहां रॉकफेलर सेंटर में सबसे ऊंचा क्रिसमस ट्री देखने के लिए पर्यटक दूर-दूर से आते हैं. इसके अलावा, न्यूयॉर्क के सड़कों पर घूमना, पिस्सू बाजारों में शॉपिंग करना और लाइव परफॉर्मेंस देखना इस समय के खास अनुभव होते हैं. इस दौरान यह शहर पूरी तरह से क्रिसमस की मस्ती और जोश में रंगा हुआ होता है.

3. लैपलैंड, फिनलैंड

लैपलैंड, फिनलैंड क्रिसमस के मौसम में किसी जादुई जगह से कम नहीं लगता. यहां के खास निवासी, सांता क्लॉज, अपने लाल और सफेद कपड़ों में रेनडियर स्लेज पर सड़कों पर घूमते हैं. बच्चों के लिए यह जगह स्वर्ग से कम नहीं, जहां सांता पार्क जैसी जगहें बच्चों के लिए क्रिसमस की विभिन्न गतिविधियां आयोजित करती हैं. लैपलैंड में क्रिसमस का अनुभव वाकई अद्भुत होता है.

यह भी पढ़ें: शिकारा से जल मेट्रो तक...900 करोड़ का प्रोजेक्ट कैसे देगा श्रीनगर को नई पहचान

4. वेटिकन, इटली

वेटिकन सिटी में क्रिसमस का त्योहार एक बेहद आध्यात्मिक और अनमोल अनुभव होता है. यहां सेंट पीटर बेसिलिका में मिडनाइट मास आयोजित होता है, जिसमें लाखों तीर्थयात्री भाग लेते हैं. सेंट पीटर स्क्वायर में रखा वेटिकन क्रिसमस ट्री इस समय एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है. इस दौरान यह जगह धर्म, संस्कृति और उत्सव का अद्भुत संगम होती है.

Advertisement

5. म्यूनिख, जर्मनी

जर्मनी के म्यूनिख शहर में क्रिसमस की विशेषता उसकी पारंपरिक सर्दियों और उत्सवों में है. यहां के क्रिसमस बाजारों में आप पुराने जमाने की व्यंजन, जिंजरब्रेड और मुल्तानी शराब का स्वाद ले सकते हैं. म्यूनिख का मैरिएनप्लात्ज पर रखा 100 फुट ऊंचा क्रिसमस ट्री देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं. यहां का लाइव हॉलिडे संगीत और क्रिसमस की सजावट किसी भी अन्य जगह से अलग और बेहद खास होती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement