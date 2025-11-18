सर्दियों में विदेश जाने की होड़, Millennials और Gen Z को पसंद आ रहा ये देश

सर्दियों की शुरुआत के साथ ही भारत में विदेश यात्रा का क्रेज पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है. वीजा प्रोसेसिंग प्लेटफ़ॉर्म एटलिस के अनुसार, नवंबर 2025 से फरवरी 2026 की अवधि के लिए वीजा आवेदनों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है. यह स्पष्ट संकेत है कि साल के अंत की छुट्टियां और नए साल का जश्न मनाने के लिए भारतीय अब सीमा पार रोमांच को प्राथमिकता दे रहे हैं. यही वजह है कि सर्दियों को अब भारत का पसंदीदा टूरिस्ट सीजन माना जा रहा है और इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं.

त्योहारों और छुट्टियों का असर: विदेश यात्रा बनी पहली पसंद

क्रिसमस, नए साल और स्कूल की लंबी छुट्टियों के चलते परिवार, कपल और दोस्त पहले ही से विदेश ट्रिप प्लान कर रहे हैं. लोग इस समय को रुटीन से दूर निकलकर नए देश, नई संस्कृति और नई जगहों को देखने का मौका मान रहे हैं. एटलिस के मार्केटिंग प्रमुख संतोष हेगड़े के अनुसार, सर्दियों में ट्रैवल सीजन का रिकॉर्ड बनना अब आम बात हो गई है. उनका कहना है कि यह मौसम लोगों के बीच जुड़ाव और खोजबीन का समय बन गया है. इसी वजह से कंपनियों की कोशिश है कि वीजा प्रक्रिया को आसान और तनावमुक्त बनाया जाए ताकि यात्री सिर्फ अपनी यात्रा का आनंद ले सकें.

कौन कर रहा है सबसे ज्यादा अप्लाई?

अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में इस जबरदस्त उछाल के पीछे मिलेनियल्स (Millennials) और जेन ज़ेड (Gen Z) का बड़ा हाथ है, जो बड़े बदलाव को दर्शाता है. देखा जाए तो कुल आवेदनों में 54% हिस्सा मिलेनियल्स का है. ज्यादा खर्च करने योग्य आय और अनुभव-युक्त यात्रा के प्रति रुझान के कारण वे सबसे आगे हैं, खासकर शेंगेन देशों में. युवा यात्री जेन ज़ेड भी पीछे नहीं हैं, जिनका कुल आवेदनों में 25% हिस्सा है. इसके अलावा, कुल आवेदकों में अब 34% महिलाएं हैं, जो अकेले यात्रा या दोस्तों के साथ घूमने के बढ़ते क्रेज को दिखाता है.

शेंगेन टूर और हनीमून ट्रिप्स की डिमांड सबसे ज्यादा

सर्दियों में यूरोप सबसे हॉट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है. खासकर शेंगेन वीजा वाले देशों के लिए बहु–देशीय टूर ट्रेंड में हैं. युवा जोड़े हनीमून के लिए फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड और स्पेन जैसे देशों को चुन रहे हैं. तो वहीं कई लोग 7–10 दिन में 3–4 यूरोपीय देशों का टूर प्लान कर रहे हैं, जिसका कारण लचीले यात्रा विकल्प और अच्छी कनेक्टिविटी है.

टियर-2 शहरों में भी बढ़ा क्रेज

विदेश यात्रा की मांग सिर्फ महानगरों तक ही सीमित नहीं रही है. जहां दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे टियर 1 शहरों से मांग ज़ोरदार है, वहीं छोटे शहरों में भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के प्रति रुझान बढ़ रहा है. लखनऊ, लुधियाना और सूरत जैसे टियर 2 शहरों में भी विदेश जाने वाले आवेदनों में वृद्धि देखी जा रही है. जो यह दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की इच्छा अब बड़े शहरों की सीमाएं तोड़कर छोटे शहरों तक पहुंच चुकी है. इस प्रवृत्ति के साथ ही, यात्रियों के बीच बहु-देशीय यात्राओं में रुचि बढ़ रही है.

