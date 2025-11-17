ढाका की बिरयानी से कॉक्स बाजार के बीच तक... बांग्लादेश के 5 बेस्ट ठिकाने

अगर आप कम बजट में किसी शानदार इंटरनेशनल ट्रिप पर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो पड़ोसी देश बांग्लादेश आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है. बांग्लादेश न सिर्फ सस्ता है, बल्कि यहां देखने के लिए कई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक जगहें हैं. यहां की व्यस्त राजधानी ढाका से लेकर दुनिया के सबसे लंबे समुद्री तट कॉक्स बाजार तक, बांग्लादेश के ये ठिकाने किसी भी यात्री का दिल जीत सकते हैं.
बांग्लादेश की राजधानी ढाका आधुनिक जीवन और पुरानी ऐतिहासिक कहानियों का संगम है. आप यहां अहसान मंजिल (गुलाबी महल) घूम सकते हैं, जहां ढाका के नवाब रहा करते थे. इसके अलावा लाल बाग किला देख सकते हैं, जिसे 17वीं सदी में मुगल राजकुमार मुहम्मद आजम ने बनवाया था. अगर आप यहां की संस्कृति जानना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय संग्रहालय जरूर जाएं. इतना ही नहीं पुराने ढाका में आपको रंगीन बाजार, पारंपरिक कपड़े और बिरयानी या हिल्सा मछली के स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का मजा लेने को मिलेगा.
सुंदरवन, जिसे अपनी घनी हरियाली और बेहद अनोखे जंगलों के कारण दुनिया भर में खास पहचान मिली है. यहां पानी के रास्तों से गुजरती नाव यात्रा खुद में एक बड़ा रोमांच है. खास बात यह है कि यहां सफर के दौरान कभी हिरण दिख जाता है, तो कभी मगरमच्छ किनारे पर दिखाई दे जाता है. इतना ही नहीं अगर किस्मत अच्छी रही तो दूर से दुर्लभ बंगाल टाइगर की झलक भी मिल सकती है. यह इलाका जितना खूबसूरत है, उतना ही जरूरी भी है, क्योंकि यह बांग्लादेश को समुद्री तूफानों से बचाने में ढाल की तरह काम करता है.
ढाका का लालबाग किला, जिसे औरंगाबाद का किला भी कहा जाता है, जो कि इतिहास प्रेमियों के लिए एक खास ठिकाना है. यह अधूरा मुगल किला अपनी खूबसूरत मस्जिद, मकबरे और पुरानी इमारतों की वजह से आज भी लोगों को आकर्षित करता है. सर्दियों के मौसम में यहां घूमने का अनुभव और भी शानदार हो जाता है, इसलिए यह जगह पर्यटकों की पहली पसंद बन जाती है.
पुरानी बंगाल की राजधानी सोनारगांव बांग्लादेश की कला, इतिहास और संस्कृति को करीब से दिखाने वाली एक अनोखी जगह है. यहां स्थित लोक कला संग्रहालय में पारंपरिक गुड़िया, मिट्टी के खिलौने, बांस की कलाकृतियां और पुराने समय की जीवनशैली से जुड़ी कई दिलचस्प चीजें देखने को मिलती हैं. शांत माहौल और ऐतिहासिक इमारतें इस जगह को पर्यटकों के लिए और भी खास बना देती हैं.
कॉक्स बाजार दुनिया के सबसे लंबे प्राकृतिक समुद्र तट के लिए मशहूर है, जो 120 किलोमीटर से भी ज्यादा तक फैला है. आप यहां रेतीले तटों पर आराम कर सकते हैं, इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में तैरने का मजा भी ले सकते हैं. इसके पास ही इनानी बीच है, जो शांत वातावरण और मूंगे के पत्थरों के लिए जाना जाता है. खास बात यह है कि यहां के ऐतिहासिक मंदिर भी घूमने लायक हैं.