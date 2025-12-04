दिल्ली की सर्दी से लगता है डर...दिसंबर में इन शहरों की कर लें सैर, यहां मौसम है गर्म

दिल्ली और पूरे उत्तर भारत में दिसंबर आते ही कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो जाती है. अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें कंपकपाती सर्दी पसंद नहीं है और आप धूप, समुद्र किनारे की ठंडी हवा या सिर्फ सुहावने मौसम में अपनी छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. इस दिसंबर, अपने गर्म कपड़े पैक करके दिल्ली की ठंड को बाय-बाय बोलिए और भारत के उन खूबसूरत शहरों का रुख कीजिए, जहां मौसम एकदम मजेदार होता है. ऐसे पांच शहर, जहां की सैर करके आपका दिसंबर यादगार बन जाएगा.

1. गोवा

गोवा को किसी परिचय की जरूरत नहीं है और शायद आपको यह बताने की भी जरूरत नहीं है कि दिसंबर में गोवा का मतलब क्या होता है. साल का अंत आते ही यहां का माहौल एकदम शानदार हो जाता है. सुहावना मौसम, चारों तरफ पार्टियां और अद्भुत समुद्री तट का अनुभव.. सब कुछ परफेक्ट होता है. यह महीना यहां घूमने के लिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, इसलिए अगर आप गोवा जाने की योजना बना रहे हैं, तो बेहतर होगा कि अपनी होटल बुकिंग पहले से ही करवा लें, क्योंकि इस समय यहां बहुत भीड़ होती है.

2. मुंबई, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र का दिल मुंबई दिसंबर में भी ज्यादा ठंडी नहीं होती और यही उसे उत्तर भारत की कड़कड़ाती सर्दी से बचने के लिए एक शानदार विकल्प बनाता है. यह शहर हमेशा कुछ नया दिखाने के लिए तैयार रहता है, चाहे वो इसकी तेज रफ्तार जिंदगी हो या इसके अनगिनत दर्शनीय स्थल, जो आपको पूरे दिन व्यस्त रखेंगे. इसके अलावा, यहां समुद्र की नरम हवा और मरीन ड्राइव का आकर्षण किसी भी यात्री को तुरंत मोहित कर देता है. मुंबई आपको स्वादिष्ट महाराष्ट्रीयन व्यंजनों से भी रूबरू कराती है और इतना ही नहीं हो सकता है, घूमते-फिरते आपकी नजर किसी पसंदीदा फिल्म स्टार से भी टकरा जाए.

3. अलप्पुझा, केरल

केरल के सबसे रोमांचक पर्यटन स्थलों में से एक, अलप्पुझा सर्दियों के महीनों में घूमने के लिए एक शानदार जगह है. यह समय यहां बहुत सुहावना होता है और उत्तर भारत की तरह यहां कड़ाके की ठंड बिल्कुल नहीं पड़ती. खास बात यह है कि यह जगह हनीमून मनाने वालों के बीच बेहद पसंदीदा है और क्यों न हो, दरअसल सर्दियों के महीनों में यहां के शांत बैकवाटर में हाउसबोट पर ठहरने का अनुभव अविस्मरणीय होता है.

4. पुदुचेरी

अपने फ्रांसीसी कल्चर वाले क्षेत्र के कारण, पुदुचेरी सर्दियों के महीनों में बेहद मनमोहक और ख़ास हो जाता है. आप यहां क्रिसमस और नए साल का जश्न मना सकते हैं और दोस्तों व परिवार के साथ बेहतरीन समय बिता सकते हैं. यहां का सुहावना मौसम आपके घूमने के अनुभव को और भी बेहतर बना देता है. इसके अलावा, यह शहर वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी प्रसिद्ध है, ऐसे में अगर आप रोमांच पसंद करते हैं, तो यह जगह आपके लिए है.

5. विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश में स्थित विजयवाड़ा को अक्सर इसके अत्यधिक गर्म तापमान के कारण 'आंध्र प्रदेश का तंदूर' कहा जाता है. हालांकि, दिसंबर का महीना यहां घूमने के लिए सबसे बेहतरीन समय होता है, क्योंकि इस दौरान मौसम सुहावना हो जाता है. यह शहर कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है. सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण इस शहर में आपको कई सुंदर मंदिर और ऐतिहासिक स्थल देखने को मिलेंगे.दिसंबर में यहां सैर करना, उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो दिल्ली की ठंड से दूर रहना चाहते हैं.

