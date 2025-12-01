scorecardresearch
 
भारत के वो सीक्रेट डेस्टिनेशन, जहां बिना प्लानिंग के भी घूमना है सबसे सस्ता

भारत में कुछ ऐसे खूबसूरत डेस्टिनेशन हैं, जहां बिना किसी बड़ी तैयारी या बजट के भी मजेदार ट्रिप की जा सकती है. ये जगहें अंतिम समय में प्लान किए गए ट्रिप के लिए बिल्कुल परफेक्ट मानी जाती हैं. इसके लिए बस सही जगह चुनें, थोड़ा स्मार्ट ट्रैवल करें.

भारत के सबसे सस्ते डेस्टिनेशन (Photo: Pexels)
भारत में कुछ ऐसी 'सीक्रेट' जगहें हैं, जहां बिना तैयारी के भी घूमना सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा मजेदार हो सकता है. अगर आप छुट्टियों पर जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन आखिरी मिनट में ज्यादा पैसे खर्च करने से बचना चाहते हैं, तो आपको बस अपनी घूमने की लिस्ट थोड़ी बदलनी होगी. भारत में कई ऐसी शानदार जगहें हैं, जहां पहुंचना आसान है, पूरे साल ठहरने की व्यवस्था सस्ती रहती है और जहां आपको बड़ी प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं है.

असल में, इस तरह की यात्रा तभी सफल होती है, जब आप ऐसी जगहों को चुनें जहां सवारी सस्ती हो, रहने का खर्च कम हो, और सबसे बड़ी बात यह कि जहां आप बिना पैसे खर्च किए ढेर सारे बढ़िया अनुभव हासिल कर सकें.

यह भी पढ़ें: वो रहस्यमयी जगहें, जहां आम लोगों को जाना मना है, एंट्री करते ही हो सकते हैं गिरफ्तार!

सस्ते टूर के लिए यहां जाएं?

अगर आपको पहाड़ पसंद हैं, तो ऋषिकेश, मैकलोडगंज और कसौली बेहतरीन विकल्प हैं. इन जगहों पर बजट होमस्टे और बैकपैकर हॉस्टल आसानी से मिल जाते हैं और ये बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स की तरह भीड़ से भारी नहीं होते. यहां आप सुबह गंगा किनारे बैठकर शांति का आनंद ले सकते हैं, शाम को कैफे में किफायती खाना खा सकते हैं और बिना किसी भारी खर्च के पूरा शहर पैदल घूम सकते हैं.

अगर आपको बीच डेस्टिनेशन पसंद हैं, तो गोकर्ण, पांडिचेरी और दीघा बेहतरीन विकल्प हैं. यहां ठहरने के दाम गोवा या अंडमान की तुलना में काफी कम होते हैं. गोकर्ण के शांत समुद्र तट, पांडिचेरी की फ्रेंच गलियां और दीघा की किफायती मार्केट, ये सब मिलकर आपकी यात्रा को बेहद सहज और सुखद बना देते हैं. खास बात यह है कि यहां आप बाइक किराए पर लेकर आप आसपास के तटों और स्थानीय बाजारों को आराम से देख सकते हैं.

इतिहास और संस्कृति पसंद करने वालों के लिए जयपुर, अमृतसर और अहमदाबाद ऐसे शहर हैं, जहां विरासत, स्वादिष्ट भोजन और सस्ता लोकल ट्रांसपोर्ट मिलकर यात्रा को आसान बना देते हैं. इन शहरों में घूमने के लिए कई प्रमुख जगहें भी हैं जहां प्रवेश शुल्क या तो बेहद कम है या बिल्कुल मुफ्त.

यह भी पढ़ें: 150 फीट की ऊंचाई से देखें दिल्ली का नजारा, टिकट और बुकिंग की हर डिटेल यहां

सस्ते टूर के लिए कुछ आसान ट्रिक्स

आखिरी समय में ट्रिप प्लान करते समय कुछ छोटी-सी समझदारी आपके बजट को और भी हल्का बना सकती है- जैसे वीकेंड की जगह वीकडेज में निकलना, मेट्रो शहरों से यात्रा शुरू करना और लोकप्रिय मार्केट की बजाय लोकल गलियों में खाना-खरीदारी करना.

अगर आप सही जगह चुन लें, तो सिर्फ 3,000 से 8,000 रुपये में 2–3 दिन का शानदार और तरोताजा कर देने वाला ब्रेक लिया जा सकता है. अचानक शुरू हुई यात्राएं अक्सर सबसे यादगार बन जाती हैं और भारत के ये सीक्रेट डेस्टिनेशन आपके लिए वही यादें बनाने का एकदम सही मौका देते हैं.
 

