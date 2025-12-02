दिल्ली के प्रदूषण से दूर, यहां मनाएं नए साल का जश्न, ये हैं दुनिया के सबसे साफ शहर

दिसंबर का महीना चल रहा है और सभी छुट्टियों की प्लानिंग में व्यस्त हैं. लेकिन इस साल, सिर्फ सुंदर नजारे नहीं, बल्कि सांस लेने के लिए साफ हवा वाली जगह चुनना सबसे जरूरी है. दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जब AQI 400-450 के बीच पहुंचता है, तो हवा में प्रदूषण का स्तर 16 से 20 सिगरेट पीने के बराबर हो जाता है. ऐसे में अगर आप इस सर्दी कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां प्रदूषण आपकी छुट्टियां खराब न करें, तो दुनिया भर कुछ ऐसे ठिकाने हैं जहां की हवा इतनी साफ है कि आप आराम से सांस ले सकते हैं.

और पढ़ें

1. इजू प्रायद्वीप, जापान

शिज़ुओका प्रांत में बसा इज़ू प्रायद्वीप जापान का ऐसा खूबसूरत हिस्सा है, जहां पहाड़, समुद्र और घने जंगल एक ही फ्रेम में मिल जाते हैं. यहां के समुद्र तट, गर्म पानी के प्राकृतिक झरने और शांत माहौल इसे एकदम फ्रेश-एयर डेस्टिनेशन बनाते हैं. इतना ही नहीं इजू स्काईलाइन से मिलने वाला ओपन-व्यू आपका पूरा मूड बदल देता है. अगर आप टोक्यो में हैं, तो आप यहां बुलेट ट्रेन से महज एक घंटे में पहुंच सकते हैं. यहां AQI 33 से 40 के बीच रहता है, यानी हवा बिल्कुल साफ है.

यह भी पढ़ें: 2026 में घूमने के लिए बेस्ट है ये डेस्टिनेशन, टैक्सी नहीं पैदल घूम लेंगे ये 5 शहर

2. सोप्रोन, हंगरी

हंगरी का छोटा-सा शहर सोप्रोन उन लोगों के लिए स्वर्ग है, जो शांति और ताजी हवा ढूंढते हैं. यह जगह पुराने रोमन साम्राज्य के खंडहरों और विरासत स्थलों से भरी हुई है. यहां आप 13वीं शताब्दी के फायर टॉवर से शहर का शानदार नजारा देख सकते हैं. प्रकृति प्रेमियों के लिए फर्टो-हंसाग राष्ट्रीय उद्यान बेहतरीन है, जहां आप लंबी पैदल यात्रा कर सकते हैं. इस पार्क में 20,000 साल पुरानी फर्टो झील भी है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है. यहां का AQI 36 से 56 के बीच रहता है, जो हवा की अच्छी क्वालिटी को दर्शाता है.

Advertisement

3. अम्बोसेली, केन्या

अगर आप सच में नेचर को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो केन्या का अंबोसेली नेशनल पार्क आपका इंतजार कर रहा है. खुले मैदान, शांत वातावरण और हाथियों को बिल्कुल सामने से देखने का मौका, ये सब मिलकर यहां की हवा को और भी खास बना देते हैं. इसके अलावा किलिमंजारो पर्वत का नजारा तो जैसे इस जगह का बोनस है. यहां का AQI करीब 55 रहता है, जहां शहरी प्रदूषण की कोई झलक तक नहीं है.

यह भी पढ़ें: वो रहस्यमयी जगहें, जहां आम लोगों को जाना मना है, एंट्री करते ही हो सकते हैं गिरफ्तार!

4. दक्षिण शेटलैंड द्वीप समूह, अंटार्कटिका

औद्योगीकरण के प्रभावों से दूर, अंटार्कटिका साफ हवा के लिए सबसे अच्छी जगह है. दक्षिण शेटलैंड द्वीप समूह बर्फ से ढके पहाड़ों और विशाल हिमखंडों से घिरे हुए हैं, जहां समुद्री पक्षी, पेंगुइन, सील और व्हेल रहते हैं. यहां जाने का सबसे अच्छा तरीका फ्लाई-क्रूज़ अभियान है. यहां का AQI आमतौर पर 20 से कम रहता है, जिसका मतलब है कि वायु प्रदूषण का खतरा न के बराबर है. यह दुनिया की सबसे साफ हवा वाली जगहों में से एक है.

5. उडोन थानी, थाईलैंड

जंगलों, धान के खेतों और पहाड़ियों से घिरा, थाईलैंड का उडोन थानी प्रांत कैंपिंग, ट्रेकिंग और सफारी जैसी बाहरी गतिविधियों के लिए एक शानदार जगह है. यहां फू फोई लोम इको-पार्क और रेड लोटस लेक जैसे प्राकृतिक नजारे हैं, साथ ही बान चियांग संग्रहालय जैसे ऐतिहासिक स्थल भी हैं. आप यहां के स्थानीय कपड़ा और रेशम बाजार घूम सकते हैं और रात के बाजारों में खरीदारी कर सकते हैं. भारतीयों के लिए अच्छी खबर यह है कि थाईलैंड 10 मई, 2024 तक वीजा-मुक्त प्रवेश दे रहा है. यहां का AQI 36 है, जिसे अच्छा माना जाता है.

Advertisement

---- समाप्त ----