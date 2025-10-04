scorecardresearch
 

अक्षय कुमार की बेटी से मांगी न्यूड फोटोज, ऑनलाइन गेमिंग में नहीं करनी चाहिए ये गलतियां

ऑनलाइन गेमिंग में कई बार बच्चे उत्पीड़न का शिकार हो सकते हैं. हाल में ही बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने अपनी बेटी के साथ हुई एक घटना का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि कैसे उनकी बेटी से एक ऑनलाइन प्लेयर न्यूड फोटोज मांग रहा था. इस तरह की घटना का शिकार कोई भी हो सकता है. इसलिए ऑनलाइन गेमिंग के वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

अक्षय कुमार की बेटी नितारा साइबर क्राइम का शिकार हुईं थी. (Photo: IMDb)
अक्षय कुमार की बेटी नितारा साइबर क्राइम का शिकार हुईं थी. (Photo: IMDb)

साइबर क्राइम का शिकार हमारे आस-पास कई लोग हो चुके हैं. साइबर क्रिमिनल्स नए-नए तरीकों से लोगों को अपना शिकार बनाते हैं. इनका शिकार सिर्फ आम आदमी नहीं बल्कि स्टार्स भी होते हैं. ऐसी ही एक घटना के बारे में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने शेयर किया है. उन्होंने बताया कि कैसे उनकी बेटी नितारा साइबर क्राइम का शिकार हुई थी. 

एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में अक्षय कुमार ने बताया कि मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं, जो कुछ महीने पहले की है. उन्होंने बताया कि मेरी बेटी वीडियो गेम खेल रही थी. कुछ गेम्स ऐसे होते हैं, जिन्हें आप किसी पार्टनर के साथ खेलते हैं. 

'आप किसी अनजान शख्स के साथ भी इस गेम में खेल सकते हैं. जब आप गेम खेलते हैं, तो प्लेयर आपको मैसेज भी कर सकते हैं.' अक्षय ने बताया कि मेरी बेटी को एक मैसेज आया कि आप मेल हैं या फीमेल? 

अक्षय की बेटी से मांगी न्यूड फोटो

जब उनकी बेटी ने जवाब में फीमेल बताया, तो एक और मैसेज आया. अक्षय कुमार ने बताया कि उस शख्स ने अगला मैसेज किया, 'क्या आप मुझे अपनी न्यूड फोटोज भेज सकती हैं. ये मेरी बेटी के साथ हुआ. इसके बाद उसने सब कुछ बंद कर दिया और मेरी पत्नी को इस बारे में जानकारी दी.' 

भले ही अक्षय कुमार की बेटी नितारा ने इस मामले में समझदारी दिखाई और पूरी घटना की जानकारी अपनी मां को दी, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता है. बहुत से ऐसे मामले भी होते हैं, जो कभी सामने नहीं आते हैं. ऐसे में ऑनलाइन गेमिंग के वक्त कुछ बातों का लोगों को ध्यान रखना चाहिए. 

ऑनलाइन गेम खेलते हुए कैसे रहें सेफ? 

ऑनलाइन गेमिंग इन दिनों काफी पॉपुलर है. हर उम्र और जेंडर के लोग इस गेम में हिस्सा लेते हैं. हालांकि, ऑनलाइन गेमिंग के वक्त कई बार लड़कियां उत्पीड़न का शिकार हो जाती हैं. इससे खुद को सेफ रखने के लिए लड़कियों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. 

  • हमेशा यूजरनेम, प्रोफाइल फोटो और बायो को न्यूट्रल या क्रिएटिव रखें. कभी भी अपनी पहचान को ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर एक्सपोज ना करें. 
  • वॉयस चैट या टेक्स्ट चैट्स करते हुए पर्सनल बातें ना करें. अगर कोई प्लेयर ऐसी बात करता है, जो आपको असहज करे, तो आपको तुरंत उसे म्यूट या ब्लॉक कर देना चाहिए. 
  • प्राइवेसी सेटिंग का इस्तेमाल करें. फ्रेंड रिक्वेस्ट, मैसेज और इनवाइट्स को कंट्रोल करने के लिए प्राइवेसी सेटिंग्स यूज करें और अनजान लोगों को खुद से दूर रखें. 
  • कई बार बच्चे ऑनलाइन बुलींग का शिकार हो जाते हैं. अगर कोई यूजर लगातार कमेंट करके परेशान कर रहा है, तो उसकी जानकारी अपने पैरेंट्स को जरूर दें.
