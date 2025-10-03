अक्षय कुमार की बेटी को अनजान शख्स ने भेजा अश्लील मैसेज, डर गई थीं नितारा, मां से की शिकायत

बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार अपनी पर्सनल लाइफ काफी प्राइवेट रखते हैं. उन्हें बहुत कम देखा गया है कि वो अपनी फैमिली संग कहीं स्पॉट हुए हों. लेकिन अब अक्षय ने अपनी बेटी नितारा संग जुड़ी एक ऐसी बात शेयर की है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. एक्टर ने बताया है कि उनकी बेटी भी साइबर क्राइम का शिकार बन चुकी हैं.

अक्षय ने सुनाई बेटी नितारा संग हुई साइबर घटना

अक्षय ने एक न्यूज एजेंसी संग बातचीत में बताया, 'मैं आप सभी को एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूं जो कुछ महीने पहले मेरे घर में घटी थी. मेरी बेटी वीडियो गेम खेल रही थी और कुछ वीडियो गेम ऐसे होते हैं जिन्हें आप किसी के साथ खेल सकते हैं. आप किसी अनजान अजनबी के साथ खेल रहे होते हैं. जब आप खेल रहे होते हैं, तो कभी-कभी उधर से एक मैसेज आता है. मेरी बेटी को भी एक मैसेज आया कि क्या आप मेल हैं या फीमेल?'

'तो उसने जवाब दिया फीमेल. और फिर उसने एक मैसेज भेजा कि क्या आप मुझे अपनी न्यूड तस्वीरें भेज सकते हैं? ये मेरी बेटी के साथ हुआ था. उसने सब कुछ बंद कर दिया और उसने जाकर मेरी पत्नी को बताया. इस तरह चीजें शुरू होती हैं. ये भी साइबर क्राइम का एक हिस्सा है. मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि हमारे महाराष्ट्र राज्य में, सातवीं, आठवीं, नौवीं और दसवीं क्लास में हर हफ्ते साइबर पीरियड नाम से एक सेशन होना चाहिए जहां बच्चों को इसके बारे में समझाया जाए.'

कितने साल की हैं अक्षय की बेटी नितारा?

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की बेटी नितारा 13 साल की हैं. उन्होंने हाल ही में अपना 13वां जन्मदिन अपनी नानी डिंपल कपाड़िया और मासी रिंकी खन्ना संग मनाया. नितारा आमतौर पर पैप्स के कैमरा में स्पॉट नहीं होती हैं. उन्हें बहुत कम ही मीडिया में देखा गया है. हालांकि अक्षय और ट्विंकल कभी-कभी उनसे जुड़ी तस्वीरें या वीडियो शेयर किया करते हैं. ऐसे में नितारा संग हुआ ये हादसा चिंता का विषय है.

बात करें अक्षय कुमार के वर्क फ्रंट की, तो हाल ही में उन्हें 'जॉली एलएलबी 3' फिल्म में देखा गया था. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई करने में कामयाब भी हुई. अब अक्षय काफी समय बाद एक विलेन की भूमिका में नजर आएंगे. वो जल्द प्रियदर्शन की 'हैवान' में सैफ अली खान संग दिखाई देंगे.

