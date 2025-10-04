58 के अक्षय कुमार की फिटनेस का सीक्रेट जिम नहीं, बस ये आदत... 60 साल में दिखेंगे 30 के

58 साल की उम्र में अक्षय कुमार जिन्हें खिलाड़ी कुमार भी कहते हैं, उनकी फिटनेस किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है और वो करियर में अपनी सफलता का श्रेय एक आदत को देते हैं. उन्होंने हाल ही में टेलीविजन शो 'आप की अदालत' में बताया, 'मैं अब 58 साल का हो गया हूं. मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी सनराइज नहीं छोड़ा. मैंने हमेशा सूरज को उगते हुए देखा है.'

उन्होंने आगे कहा, 'जब कोई व्यक्ति सूर्योदय के समय उठता है तो उसकी किस्मत बेहतर होने लगती है. बस आपको थोड़ा समय देना होगा. मेरे पिता हमेशा कहते थे कि जो लोग देर से सोते हैं वो उल्लू होते हैं.'

अक्षय की एक आदत...जो उन्हें बनाती है फिटनेस का किंग

यह पहली बार नहीं है जब अक्षय कुमार ने अपनी हेल्दी हैबिट्स के बारे में बात की हो. उन्होंने पहले भी बताया है कि वो जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं. असल में एक इंटरव्यू में एक्टर ने कहा था कि 8 घंटे काम और 8 घंटे नींद के अलावा हर किसी को कम से कम 2 घंटे वर्कआउट के लिए भी समय देना चाहिए.

ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि सुबह इतनी जल्दी उठने से भला किसी को क्या फायदा हो सकता है तो यहां हम आपको बता रहे हैं कि अर्ली मॉर्निंग रूटीन शरीर और दिमाग पर क्या असर डालता है.

डॉक्टर ने गिनाए, सूरज के साथ उठने के फायदे

फिटनेस ट्रेनर और कंसल्टेंट डाइटिशियन गरिमा गोयल ने अंग्रेजी वेबसाइट इंडियन एक्सप्रेस को बताया, हर दिन सूर्योदय के साथ उठना जैसा कि अक्षय कुमार करते हैं, सिर्फ एक लाइफस्टाइल चॉइस नहीं है बल्कि इसके कई शारीरिक फायदे हैं. सुबह की धूप शरीर के सर्कैडियन रिदम को नियंत्रित करने में मदद करती है जो नींद, हार्मोन, मेटाबॉलिज्म और मूड को नियंत्रित करता है.

विशेषज्ञ के अनुसार, सुबह उठने के तुरंत बाद प्राकृतिक रोशनी में रहने से मेलाटोनिन कम होता है, कोर्टिसोल सही समय पर बढ़ता है और सेरोटोनिन बढ़ता है जिससे आप दिन भर ज्यादा अलर्ट और एक्टिव रहते हैं.

गरिमा गोयल ने कहा, सुबह जल्दी उठने की आद विटामिन डी के अब्सॉर्प्शन में भी मदद करती है जिससे हड्डियों की ताकत, इम्युनिटी और सूजन को रोकने में मदद मिलती है. समय के साथ यह रूटीन नींद की क्वालिटी में सुधार करता है, मूड को स्थिर करता है, पाचन में सुधार करता है और मेटाबॉलिक हेल्थ में भी मदद करता है जिससे ओवरऑल हेल्थ बेहतर होती है और आपका वजन भी कंट्रोल में रहता है.

सुबह के समय 10-15 मिनट की सुरक्षित, सीधी धूप शरीर को शरीर को यह संकेत देती है कि अब दिन हो गया है. यह एक हेल्दी रिदम स्थापित करता है जिससे यह हर किसी के लिए अपनी लाइफस्टाइल में अपनाने के लिए सबसे आसान और सबसे असरदार वेलनेस हैबिट में एक बन जाती है.

