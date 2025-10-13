सिक्योरिटी गार्ड से ZOHO में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने तक की कहानी, जान कर होंगे हैरान

देसी कंपनी ZOHO कॉर्पोरेशन एक बार फिर से चर्चा में छा गई है. अब कंपनी किसी ऐप या अपनी सर्विस की वजह से नहीं है. अब चर्चा में होने की वजह उनका एक कर्मचारी है, जो पहले कभी कंपनी ने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और आज कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर है. उसका सोशल मीडिया पर पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हो चुका है.

तमिलनाडु के रहने वाले अब्दुल अलीम ने LinkedIn पर पोस्ट लिखा. उनका पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हो चुका है. उन्होंने अपने पोस्ट में बताया कि साल 2013 में वे अपने घर से सिर्फ एक हजार रुपये निकले थे, जिसमें से 800 रुपये सिर्फ किराए में खर्च हो गए थे.

ना थी नौकरी, ना रहने का ठिकाना

अब्दुल अलीम ने बताया कि उनके पास ना तो नौकरी थी और ना ही रहने का कहीं ठिकाना. करीब 2 महीने तक सड़कों पर गुजारा करने के बाद उन्होंने Zoho कॉर्पोरेशन के दफ्तर में बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करना शुरू किया. नौकरी करने के दौरान एक दिन अलीम की मुलाकात जोहो के सीनियर ऑफिसर शिबू एलेक्सिस से हुई.

थोड़ा बहुत HTML का ज्ञान था

अलीम ने पोस्ट में बताया कि एलेक्सिस सर ने उनसे कहा था कि अलीम तुम्हारी आंखों में जुनून दिखाई देता है. उस समय अलीम ने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की थी और थोड़ा बहुत HTML को लेकर काम किया था.

शिबू एलेक्सेस ने किया गाइड

शिबू एलेक्सेस ने अलीम की लगन को देखा और उन्होंने गाइड करने की पेशकश की. इसके बाद करीब 8 महीने तक दिन में सिक्योरिटी का काम करते और फिर रात में कोडिंग का काम सीखते. इसके बाद अलीम ने एक सिंपल सा ऐप बनाया, जो असल में यूजर इनपुट को विजुअल फॉर्म में दिखाता था.

अलीम के काम से मैनेजर हुए खुश

इसके बाद शिबू एलेक्सेस ने वह ऐप कंपनी के मैनेजर को दिखाया, जिससे वह काफी प्रभावित हुए. इसके बाद मैनेजर ने अलीम को इंटरव्यू के लिए बुलाया. अलीम को डर लग रहा था कि क्योंकि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी. इसके बाद मैनेजर ने कहा कि जोहो में डिग्री नहीं बल्कि स्किल देखी जाती है. इसके बाद आज वह उसी कंपनी ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं.

