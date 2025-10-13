scorecardresearch
 

Feedback

सिक्योरिटी गार्ड से ZOHO में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने तक की कहानी, जान कर होंगे हैरान

Zoho कंपनी एक बार फिर से चर्चा में है. इस बार उनके एक कर्मचारी का पोस्ट वायरल हो गया है, जिसमें बताया है कि कैसे उसने एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते-करते सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक का सफर तय किया. उन्होंने ना तो इंजीनियर में डिप्लोमा किया और ना ही कोई डिग्री हासिल की है. आइए जानते हैं...

Advertisement
X
तमिलनाडु के शख्स की कहानी, सिक्योरिटी गार्ड से इंजीनियर बना. (Photos: Abdul Alim/LinkedIn)
तमिलनाडु के शख्स की कहानी, सिक्योरिटी गार्ड से इंजीनियर बना. (Photos: Abdul Alim/LinkedIn)

देसी कंपनी ZOHO कॉर्पोरेशन एक बार फिर से चर्चा में छा गई है. अब कंपनी किसी ऐप या अपनी सर्विस की वजह से नहीं है. अब चर्चा में होने की वजह उनका एक कर्मचारी है, जो पहले कभी कंपनी ने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और आज कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर है. उसका सोशल मीडिया पर पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हो चुका है. 

तमिलनाडु के रहने वाले अब्दुल अलीम ने LinkedIn पर पोस्ट लिखा. उनका पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हो चुका है. उन्होंने अपने पोस्ट में बताया कि साल 2013 में वे अपने घर से सिर्फ एक हजार रुपये निकले थे, जिसमें से 800 रुपये सिर्फ किराए में खर्च हो गए थे. 

ना थी नौकरी, ना रहने का ठिकाना 

सम्बंधित ख़बरें

अमित शाह अब Zoho Mail पर, शुरू हुआ IMC, बिना PIN चलेगा UPI, पढ़ें टेक की 5 बड़ी खबरें 
Amit Shah Zoho
स्वदेशी Zoho Mail पर शिफ्ट हुए अमित शाह, बदली अपनी ईमेल आईडी, कही ये बड़ी बात 
Arattai
WhatsApp को टक्कर... Arattai पर CEO का क्या है प्लान? 
आनंद महिंद्रा ने स्वदेशी ऐप Arattai को लेकर कही ये बड़ी बात, Zoho फाउंडर ने दिया जवाब 
Zoho
गुजरात सरकार का बड़ा कदम, अब यूज करेगी स्वदेशी Zoho सर्विस 

अब्दुल अलीम ने बताया कि उनके पास ना तो नौकरी थी और ना ही रहने का कहीं ठिकाना. करीब 2 महीने तक सड़कों पर गुजारा करने के बाद उन्होंने Zoho कॉर्पोरेशन के दफ्तर में बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करना शुरू किया. नौकरी करने के दौरान एक दिन अलीम की मुलाकात जोहो के सीनियर ऑफिसर शिबू एलेक्सिस से हुई. 

यह भी पढ़ें: Flipkart Sale में आधी कीमत पर बिका ये स्मार्टफोन, अब ऑर्डर हो रहे कैंसिल

थोड़ा बहुत HTML का ज्ञान था

Advertisement

अलीम ने पोस्ट में बताया कि एलेक्सिस सर ने उनसे कहा था कि अलीम तुम्हारी आंखों में जुनून दिखाई देता है. उस समय अलीम ने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की थी और  थोड़ा बहुत HTML को लेकर काम किया था. 

शिबू एलेक्सेस ने किया गाइड 

शिबू एलेक्सेस ने अलीम की लगन को देखा और उन्होंने गाइड करने की पेशकश की. इसके बाद करीब 8 महीने तक दिन में सिक्योरिटी का काम करते और फिर रात में कोडिंग का काम सीखते. इसके बाद अलीम ने एक सिंपल सा ऐप बनाया, जो असल में यूजर इनपुट को विजुअल फॉर्म में दिखाता था. 

यह भी पढ़ें: सबसे पतला और दुनिया का बेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन, देखें Galaxy Fold 7 का लॉन्ग टर्म रिव्यू 

अलीम के काम से मैनेजर हुए खुश 

इसके बाद शिबू एलेक्सेस ने वह ऐप कंपनी के मैनेजर को दिखाया, जिससे वह काफी प्रभावित हुए. इसके बाद मैनेजर ने अलीम को इंटरव्यू के लिए बुलाया. अलीम को डर लग रहा था कि क्योंकि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी. इसके बाद मैनेजर ने कहा कि जोहो में डिग्री नहीं बल्कि स्किल देखी जाती है. इसके बाद  आज वह उसी कंपनी ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement