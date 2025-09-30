scorecardresearch
 

सिर चढ़ी Arattai की दीवानगी! 3 दिनों में 100 गुना इजाफा, प्ले स्टोर पर 10 लाख डाउनलोड्स

WhatsApp को टक्कर देने के लिए Zoho कॉर्पोरेशन का Arattai ऐप आ गया है. इस ऐप ने कुछ ही दिनों में पॉपुलैरिटी का नया रिकॉर्ड बना लिया है. तीनों दिनों के अंदर इसके 100 गुणा अधिक साइनअप हासिल किए हैं. आइए इसके बारे में जानते हैं.

Arattai को साल 2021 में लॉन्च किया था. (File Photo)
Arattai को साल 2021 में लॉन्च किया था. (File Photo)

Zoho के मैसेजिंग ऐप ने कुछ ही दिनों के अंदर पॉपुलैरिटी में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है. लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक, तीन दिनों में 100 गुना अधिक साइन-अप हो चुके हैं. प्ले स्टोर पर डाउनलोड्स 10 लाख के पार पहुंच चुके है. 

Arattai की पॉपुलैरिटी के पीछे कई वजह हैं, जहां सरकार स्वदेशी को बढ़ावा दे रही है. इसके बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने Arattai ऐप मैसेजिंग ऐप को लेकर X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर पोस्ट किया है. इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर Arattai को लेकर बज क्रिएट हो गया, जिसके बाद बहुत से लोगों ने इस ऐप को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया. 

Arattai ऐप के फीचर्स 

ऐप स्टोर पर ये देसी ऐप हुआ नंबर-1, WhatsApp से मुकाबला करेगा Arattai? 

Arattai ऐप के अंदर व्हाट्सऐप जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं. जोहो कॉर्पोरेशन इस ऐप को लगातार बेहतर बनाने पर काम कर रहा है. ये हैं फीचर्स... 

यह भी पढ़ें: आ गया Zoho का देसी मैसेजिंग ऐप Arattai, WhatsApp को देगा कड़ी टक्कर?

  • पर्सनल और ग्रुप चैट्स का सपोर्ट. 
  • टेक्स्ट, मीडिया और फाइल शेयरिंग का सपोर्ट. 
  • ऑडियो और वीडियो कॉल्स में एंड टू एंड एनक्रिप्शन का सपोर्ट दिया है. 
  • मल्टी डिवाइस का सपोर्ट, जिसमें डेस्कटॉप ऐप भी शामिल है. 
  • क्रिएटर्स के लिए स्टोरीज और चैनल्स का सपोर्ट दिया गया है. 

जोहो ने बताया कि वह प्राइवेसी को लेकर प्रतिबद्धित है, वह अपने मैसेजिंग ऐप Arattai के पर्सनल डेटा को मॉनिटाइज नहीं करेगा. ये एक बड़ी वजह है, जिसकी वजह से भारतीय यूजर्स Arattai को पसंद कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: ऐप स्टोर पर Arattai हुआ नंबर-1, WhatsApp से मुकाबला करेगा देसी मैसेजिंग ऐप

Arattai ने पोस्ट किया, बना नंबर-1

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पुराना नाम Twitter) पर Arattai ने पोस्ट किया. पोस्ट में बताया कि वह अब वह ऐप स्टोर पर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर नंबर -1 ऐप बन गया है. 

कई यूजर्स को OTP में परेशानी 

Arattai ऐप पर डाउनलोडिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कई यूजर्स को वन टाइम पासवर्ड (OTP) देर से मिलने लगे, जिसके बारे में खुद कंपनी ने भी बताया और जल्द ही इस परेशानी को फिक्स किया जा चुका है. 

