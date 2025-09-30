सिर चढ़ी Arattai की दीवानगी! 3 दिनों में 100 गुना इजाफा, प्ले स्टोर पर 10 लाख डाउनलोड्स

Zoho के मैसेजिंग ऐप ने कुछ ही दिनों के अंदर पॉपुलैरिटी में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है. लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक, तीन दिनों में 100 गुना अधिक साइन-अप हो चुके हैं. प्ले स्टोर पर डाउनलोड्स 10 लाख के पार पहुंच चुके है.
Arattai की पॉपुलैरिटी के पीछे कई वजह हैं, जहां सरकार स्वदेशी को बढ़ावा दे रही है. इसके बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने Arattai ऐप मैसेजिंग ऐप को लेकर X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर पोस्ट किया है. इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर Arattai को लेकर बज क्रिएट हो गया, जिसके बाद बहुत से लोगों ने इस ऐप को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया.
Arattai ऐप के फीचर्स
Arattai ऐप के अंदर व्हाट्सऐप जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं. जोहो कॉर्पोरेशन इस ऐप को लगातार बेहतर बनाने पर काम कर रहा है. ये हैं फीचर्स...
जोहो ने बताया कि वह प्राइवेसी को लेकर प्रतिबद्धित है, वह अपने मैसेजिंग ऐप Arattai के पर्सनल डेटा को मॉनिटाइज नहीं करेगा. ये एक बड़ी वजह है, जिसकी वजह से भारतीय यूजर्स Arattai को पसंद कर रहे हैं.
Arattai ने पोस्ट किया, बना नंबर-1
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पुराना नाम Twitter) पर Arattai ने पोस्ट किया. पोस्ट में बताया कि वह अब वह ऐप स्टोर पर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर नंबर -1 ऐप बन गया है.
कई यूजर्स को OTP में परेशानी
Arattai ऐप पर डाउनलोडिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कई यूजर्स को वन टाइम पासवर्ड (OTP) देर से मिलने लगे, जिसके बारे में खुद कंपनी ने भी बताया और जल्द ही इस परेशानी को फिक्स किया जा चुका है.