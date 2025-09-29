आ गया Zoho का देसी मैसेजिंग ऐप Arattai, WhatsApp को देगा कड़ी टक्कर?

Zoho ने एक न्यू मैसेजिंग ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Arattai है. कंपनी ने दावा किया है कि यह लो सस्ते स्मार्टफोन और स्लो इंटरनेट स्पीड वाले एरिया में भी काम करेगा. इस ऐप का फायदा उन लोगों को भी होगा जो रिमोट एरिया और ग्रामीण इलाकों में रहते हैं.

जोहो के Arattai ऐप का मुकाबला WhatsApp से होगा, जो दुनियाभर में एक पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है. WhatsApp के दुनियाभर में करीब 3 अरब मंथली एक्टिव यूजर्स हैं और यह ऐप करीब 180 देशों में उपलब्ध है. भारत में भी इसका एक बड़ा यूजरबेस है.

Zoho के Arattai के खास फीचर्स

Zoho के Arattai के फीचर्स की बात करें तो यह एक लो बैंडविड्थ ऑप्टिमाइजेशन पर काम करता है, जिसकी वजह से यह कम इंटरनेट डेटा की खपत करता है. सीधे शब्दों में समझें तो अगर आपके पास कमजोर या बार-बार डिसकनेक्ट होने वाला नेटवर्क है तो उन इलाकों में Arattai स्मूदली काम करेगा.

लाइटवेट डिजाइन और सस्ते फोन को सपोर्ट

Zoho का Arattai ऐप को इस तरह के डेवलप किया गया है कि ये फोन की कम मेमोरी को यूज करता है. इससे आपकी बैटरी पर भी कम लोड पड़ता है. ऐसे में यह स्मार्टफोन लो कंफिग्रेशन को सपोर्ट करता है, जिसपर कई बार हैवी ऐप्स क्रैश कर जाते हैं.

WhatsApp जैसी सिक्योरिटी नहीं

Arattai एक मैसेजिंग ऐप है और अभी अपने शुरुआती फेज में है. कंपनी ने इसमें लो बैंडविथ जैसे फीचर्स को शामिल किया है, लेकिन इसमें अभी तक WhatsApp जैसा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की सुविधा नहीं दी है. एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को सिक्योरिटी के एंगल से बेहतर बताया जाता है. WhatsApp के अंदर कई ऐसे फीचर्स हैं, जो उसे दूसरे से अलग बनाती है.

