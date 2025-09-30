ट्रंप के सामने झुका गूगल, अब देगा 217 करोड़ की पेनल्टी, 2021 में किया था अकाउंट सस्पेंड

अमेरिकी कोर्ट में लंबे समय तक चले केस के बाद Google अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पेमेंट करने को सहमत हो गया है. सहमति के बाद अब Google की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को 24.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 217 करोड़ रुपये) की पेमेंट की जाएगी. ये जानकारी रॉयटर्स से मिली है.

दरअसल, गूगल के वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यब ने साल 2021 में ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड कर दिया था. इस केस को डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट लेकर गए और अब गूगल का यूट्यूब पेमेंट करने को तैयार हो गया है.

तीन बड़ी टेक कंपनियों पर किया था केस

गूगल समेत तीन बड़ी टेक कंपनियों पर डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2021 के जुलाई में केस दर्ज कराया था. इन कंपनियों पर आरोप लगाया था कि वह उनकी पार्टी के विचारों को गैर कानूनी तरीके से दबाना चाहते हैं.

हालांकि Youtube ने ट्रंप के अकाउंट को सिर्फ सस्पेंड किया था, जिसमें उनकी पुरानी वीडियो को रिमूव नहीं किया था. सिर्फ नए वीडियो को अपलोड करने के रोका गया था.

217 करोड़ रुपये की पेमेंट नेशनल मॉल को होगी

अब गूगल ने मामले की निपटारे के लिए 217 करोड़ रुपये की पेमेंट के लिए तैयार हो गया है. ये पेमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नेशनल मॉल को जाएगी, जो एक नॉन प्रोफिट वाली संस्था है. इस संस्था को लेकर बताया गया है कि ये 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बॉलरूम का कंस्ट्रक्शन कराएगी. ये बॉलरूम व्हाइट हाउस में तैयार किए जाएंगे.

मेटा ने की 195 करोड़ रुपये की पेमेंट

Meta और X इस साल की शुरुआत में ही सेटलमेंट को तैयार हो गए थे. मेटा ने सेटलमेंट के तहत 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 221 करोड़ रुपये) की पेमेंट की, इसमें से कुछ पेमेंट ट्रंप की अपकमिंग प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी के लिए जाएगी. ये लाइब्रेरी फ्लोरिडा के मियामी में तैयार हो रही है.

वहीं X (पुराना नाम Twitter) भी सेटेलमेंट कर चुका है, जिसके तहत कंपनी ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 88 लाख रुपये) की पेमेंट की थी.

