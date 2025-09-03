scorecardresearch
 

देसी ब्रांड ने लॉन्च किए Android स्मार्ट प्रोजेक्टर, मिलेगा 150-inch की स्क्रीन का मजा

भारतीय बाजार में XElectron ने दो नए स्मार्ट प्रोजेक्टर लॉन्च किए हैं. अगर आपका बजट कम है और आप एक पोर्टेबल टीवी का एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो इन डिवाइसेस पर विचार कर सकते हैं. इन प्रोजेक्टर का इस्तेमाल आप ना सिर्फ घर में बल्कि ऑफिस और आउटडोर लोकेशन पर भी कर सकते हैं. आइए जानते हैं इन प्रोजेक्टर्स की कीमत और खास बातें.

XElectron ने दो प्रोजेक्टर लॉन्च किए हैं. (Photo: XElectron)
भारतीय ब्रांड XElectron ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्ट होम सॉल्यूशन कैटेगरी में दो नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है. कंपनी ने LED स्मार्ट प्रोजेक्टर- Techno और Techno Plus को लॉन्च किया है. इनका इस्तेमाल घर, ऑफिस या आउटडोर किसी भी जगह किया जा सकता है. 

Techno स्मार्ट प्रोजेक्टर में HD रेजोल्यूशन वाला एक्सपीरियंस मिलेगा. ये Android 13 के साथ आता है, जिसकी वजह से यूजर्स कई OTT प्लेटफॉर्म्स को सीधे एक्सेस कर सकते हैं. साथ ही आप एंड्रॉयड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म्स की स्क्रीन मिरर कर सकते हैं. 

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

XElectron Techno में 1GB RAM और 8GB स्टोरेज मिलता है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड Wi-Fi और Bluetooth 5.0 मिलेगा. ये डिवाइस 20W ब्लूटूथ स्पीकर, HDMI, USB, 3.5mm ऑडियो जैक और AC इनपुट के साथ आता है. इसे आप 210 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: Blaupunkt ने लॉन्च किया दमदार Smart TV, मिलेगा 108W का स्पीकर, इतनी है कीमत

ये प्रोजेक्टर कॉम्पैक्ट फुटप्रिंट के साथ आता है और 150-inch तक के प्रोजेक्शन को सपोर्ट करता है. ये Android 13 पर बेस्ड है, जिस पर आप OTT प्लेटफॉर्म्स को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं. Techno Plus की बात करें, तो इसमें भी आपको लगभग यही फीचर्स मिलते हैं. ये प्रोजेक्टर Full HD रेजोल्यूशन के साथ आता है. 

इसमें भी आपको बिल्ट-इन बास स्पीकर मिलेगा. ये डिवाइस सीलिंग और वॉल प्रोजेक्शन सपोर्ट के साथ आता है. इसमें ऑटो फोकस और ऑटो कीस्टोन जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं. 

यह भी पढ़ें: 55-inch के सबसे सस्ते Smart TV की लिस्ट, Flipkart पर मिलेगी डील

कितनी है कीमत? 

XElectron Techno की कीमत 6,990 रुपये है. वहीं Techno Plus की कीमत 8,990 रुपये है. दोनों ही मॉडल्स को आप Amazon.in, Flipkart, Blinkit और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से खरीद सकते हैं. इन पर एक साल की वारंटी मिलेगी. ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, जिनका बजट कम है और वो एक पोर्टेबल ऑप्शन चाहते हैं. 

यानी आप कम बजट में बड़ी स्क्रीन का मजा ले सकते हैं, जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है. हालांकि, प्रोजेक्टर साथ कुछ चुनौतियां भी रहती हैं. इन पर आपको टीवी की तरह स्टेबल, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट नहीं मिलेगा. खासकर ज्यादा रोशनी वाली जगहों पर आपको कलर और क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी.

