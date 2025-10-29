scorecardresearch
 

घर पर थिएटर का मजा, दीवार बन जाएगी 300-inch का टीवी, कीमत 15990 रुपये

XElectron ने दो नए स्मार्ट प्रोजेक्टर को लॉन्च किया है. ये दोनों ही प्रोजेक्टर 300-inch तक की स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकते हैं. इसमें 10W का स्पीकर मिलता है. Android सपोर्ट के साथ आने वाले इन प्रोजेक्टर पर स्मार्ट टीवी की तरह ही आप OTT ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं. कई ओटीटी ऐप्स प्री-इंस्टॉल्ड मिलेंगे. आइए जानते हैं इनकी कीमत और दूसरी डिटेल्स.

XElectron iProjector लाइनअप में कंपनी ने दो नए प्रोडक्ट्स को शामिल किया है. (Photo: XElectron)
XElectron iProjector लाइनअप में कंपनी ने दो नए प्रोडक्ट्स को शामिल किया है. (Photo: XElectron)

XElectron ने अपने स्मार्ट प्रोजेक्टर लाइनअप को एक्सपैंड करते हुए दो नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है. कंपनी ने भारतीय बाजार में iProjector 1 Plus और iProjector 2 Plus को लॉन्च किया है. दोनों ही प्रोजेक्टर Full HD रेज्योलूशन, LED प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी और बिल्ट-इन वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आते हैं. 

इनका इस्तेमाल आप घर, ऑफिस या फिर स्कूल में भी कर सकते हैं. दोनों प्रोजेक्टर्स की कीमत में ज्यादा अंतर नहीं है. अच्छी बात है कि दोनों ही प्रोजेक्टर्स में आपको Android का सपोर्ट मिलता है. आइए जानते हैं इनकी कीमत और फीचर्स. 

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

iProjector 1 Plus प्रोजेक्टर Full HD रेज्योलूशन के साथ आता है. इस पर आप 4K क्वालिटी के कंटेंट को देख सकते हैं. इसके रिमोट में आपको ऑटो स्क्रीन एडजस्टमेंट और कई दूसरे फीचर्स मिलते हैं. डिवाइस बिल्ट-इन स्पीकर के साथ आता है. कंपनी की मानें तो इसका इस्तेमाल आप 300-inch तक की स्क्रीन प्रोजेक्शन में कर सकते हैं. 

डिवाइस A53 क्वाड कोर प्रोसेसर पर काम करता है. इसमें आपको यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो जैसे कई ऐप्स प्री-इंस्टॉल्ड मिलेंगे. स्मार्ट प्रोजेक्टर 2GB RAM और 32GB स्टोरेज के साथ आता है. इसमें 10W का स्पीकर दिया गया है, जो Dolby और DTS सपोर्ट के साथ आता है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 6, HDMI ARC, दो HDMI पोर्ट, दो USB पोर्ट और दूसरे विकल्प मिलते हैं. 

iProjector 2 Plus की बात करें, तो इसमें भी आपको लगभग यही फीचर्स मिलेंगे. हालांकि, ये प्रोजेक्टर बेहतर ब्राइटनेस के साथ आता है. इसकी मदद से भी आप 300-inch की स्क्रीन प्रोजेक्ट कर पाएंगे. इसमें ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन, टिल्ट करेक्शन और ऑटो स्क्रीन फिट जैसे फीचर मिलेंगे. 

कितनी है कीमत? 

XElectron के दोनों नए प्रोजेक्टर्स को आप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के साथ ही Amaozn और Flipkart से खरीद पाएंगे. कंपनी इन दोनों पर ही 1 साल की वारंटी दे रही है. iProjector 1 Plus की कीमत 15,990 रुपये है, जबकि iProjector 2 Plus की कीमत 17,990 रुपये है. अगर आप अपने लिए एक प्रोजेक्टर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इन पर विचार कर सकते हैं.

