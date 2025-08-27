Vivo T4 Pro भारत में लॉन्च, 50MP कैमरा और 6500mAh की बैटरी, इतनी है कीमत

चीनी स्मार्टफोन ब्रांड वीवो ने भारत में अपना नया फोन Vivo T4 Pro लॉन्च कर दिया है. ये ब्रांड का लेटेस्ट फोन है, जो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है. इसमें 50MP का Sony IMX882 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलता है. डिवाइस में 6500mAh की बैटरी मिलती है, जो 90W की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है.

अगर आप दमदार फीचर्स वाला एक मिड रेंज डिवाइस तलाश रहे हैं, तो इस पर विचार कर सकते हैं. वीवो ने अपनी T4-सीरीज में कई स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है. ब्रांड इस सीरीज में परफॉर्मेंस और बैटरी पर फोकस करती है, जबकि आपको एक बैलेंस्ड कैमरा मिलेगा. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Vivo T4 Pro में 6.77-inch का full-HD+ कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 5000 nits है. हैंडसेट Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें 12GB RAM और 256GB तक स्टोरेज का विकल्प मिलेगा.

स्मार्टफोन Android 15 पर बेस्ड Funtouch OS पर काम करता है. कंपनी इसे चार साल तक प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स देगी. T4 Pro में आपको कई AI फीचर्स भी मिलेंगे. ऑप्टिक्स की बात करें, तो इसमें 50MP का मेन लेंस, 50MP का टेलीफोटो लेंस और 2MP का तीसरा कैमरा मिलेगा.

वहीं फ्रंट में कंपनी ने 32MP का सेल्फी कैमरा दिया है. हैंडसेट 6,500mAh की बैटरी के साथ आता है, जो 90W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है. सिक्योरिटी के लिए इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है. डिवाइस IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है.

फोन की कीमत और डिस्काउंट ऑफर

Vivo T4 Pro की कीमत 27,999 रुपये से शुरू होती है, जो इसके 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की है. वहीं 8GB + 256GB और 12GB + 256GB कॉन्फिग्रेशन की कीमत क्रमशः 29,999 रुपये और 31,999 रुपये है. फोन को आप दो कलर ऑप्शन- ब्लेज गोल्ड और नाइट्रो ब्लू में खरीद सकते हैं.

फोन 29 अगस्त से वीवो के ई-स्टोर, फ्लिपकार्ट और दूसरे ऑफलाइन स्टोर पर मिलेगा. लॉन्च ऑफर के तहत कंपनी 3000 रुपये इंस्टैंट डिस्काउंट ऑफर कर रही है. साथ ही आप एक्सचेंज बोनस भी हासिल कर सकते हैं.

