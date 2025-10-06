scorecardresearch
 

भारत में कल लॉन्च होगा Vivo V60e, मिलेगा 200MP कैमरा, न्यू कलर थीम और बहुत कुछ

Vivo V60e भारत में 7 अक्टूबर को लॉन्च होगा. इस स्मार्टफोन के कई फीचर्स का खुलासा हो चुका है, जिसमें बताया है कि इसमें 200MP का कैमरा, 50MP का सेल्फी कैमरा और शानदार कलर वेरिएंट देखने को मिलेगा. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Vivo V60e में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. (Photo: Vivo.com)
Vivo भारत में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम Vivo V60e होगा. इस स्मार्टफोन को लेकर एक ऑफिशियल पोर्टल पर एक डेडिकेटेड पेज तैयार किया है. यहां न्यू कलर वेरिएंट, डिजाइन और कैमरा के बारे में डिटेल्स को शेयर किया है. इसमें 200MP का कैमरा और 50MP सेल्फी कैमरा मिलेगा. 

Vivo V60e के कई फीचर्स को कंपनी ने ऑफिशियल पोर्टल पर कंफर्म कर दिया है. इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है. इसमें ऑरा लाइट दी है. फोटोग्राफी को बेहतर करने के लिए इसमें कैमरा मोड्स भी दिए हैं, जो खासतौर से इंडियन फेस्टिवल के लिए तैयार किए हैं. 

Vivo V60e के दो कलर वेरिएंट 

Vivo V60e को लेकर कंपनी ने बताया है कि यह ऑल न्यू कलर थीम में लॉन्च होगा. ये दो कलर वेरिएंट में होगा, जिसमें से एक नोबेल गोल्ड और दूसरा इलाइट पर्पल कलर होगा. 

यह भी पढ़ें: iPhone 17 Pro Quick Review: यूज करने में कैसा है Apple का अब तक का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन

डुअल रियर कैमरा सेटअप 

Vivo V60e में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें 200MP का अल्ट्रा क्लियर मेन कैमरा दिया है. इसमें अल्ट्रा लार्ज सेंसर है. इसके साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन 30X Zoom दिया है. सेकेंडरी कैमरा 8MP का है. इसके साथ ऑरा लाइट मिलती है. 50MP का फ्रंट कैमरा दिया है. 

ऑफिशियल पोर्टल पर लिस्टेड डिटेल्स में कंपनी ने बताया है कि इसमें नेक्स्ट लेवल पोर्टेट मिलता है. कंपनी ने बताया है इसमें चार तरह के AI Portrait देखने को मिलते हैं. कंपनी का दावा है कि 200MP से क्लिक किए गए फोटो में अल्ट्रा HD क्लियरिटी देखने को मिलेगी. 

मिलेगी बेहतर ड्यूरेबिलिटी 

Vivo V60e में ड्यूरेबिलिटी का ध्यान रखा है, जिसमें IP68/IP69 रेटिंग गी दई है, जो इसको डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस बनाती है. कंपनी ने बताया है कि इसमें ड्रॉप प्रोटेक्शन भी है, जिसमें ये कई बार गिरने के बाद डैमेज नहीं होगा. 

