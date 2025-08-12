Vivo V60 भारत में लॉन्च, 50MP का फ्रंट कैमरा और 6500mAh की बैटरी, इतने रुपये है कीमत

Vivo ने भारतीय बाजार में नया स्मार्टफोन Vivo V60 लॉन्च कर दिया है, जो दमदार फीचर्स के साथ आता है. इसमें आपको 120Hz रिफ्रेश रेट वाला AMOLED डिस्प्ले मिलेगा. स्मार्टफोन Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर पर काम करता है. हैंडसेट 16GB तक RAM और 512GB तक स्टोरेज के साथ आएगा.

फोन में 50MP के मेन लेंस वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 50MP का सेल्फी कैमरा दिया है. डिवाइस Android 15 पर बेस्ड Funtouch OS 15 पर काम करता है. इसे 4 एंड्रॉयड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे.

ये V-सीरीज का पहला डिवाइस होगा, जिसे कंपनी 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट देगी. ब्रांड ने स्मार्टफोन में कई AI फीचर्स को भी शामिल किया है, जिसमें सर्किल टू सर्च, लाइव कॉल ट्रांसलेशन, ट्रांस्क्रिप्ट असिस्ट और Erase 2.0 मिलेंगे. आइए जानते हैं इसकी खास बातें.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Vivo V60 में 6.77-inch का FHD+ क्वाड कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट और 5000 Nits की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए डायमंड शिल्ड ग्लास दिया गया है. हैंडसेट Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर के साथ आता है.

इसमें आपको 8GB, 12GB और 16GB RAM का विकल्प मिलता है. फोन में 512GB तक स्टोरेज का विकल्प मिलेगा. स्मार्टफोन डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है. इसमें Android 15 पर बेस्ड Funtouch OS 15 दिया गया है. फोन में 50MP + 8MP + 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है.

फ्रंट में भी कंपनी ने 50MP का सेल्फी कैमरा दिया है. फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है. डिवाइस USB Type-C पोर्ट के साथ आता है. इसमें 6500mAh की बैटरी दी गई है, जो 90W की चार्जिंग सपोर्ट करती है. हैंडसेट IP68 + IP69 रेटिंग के साथ आता है.

कितनी है कीमत?

Vivo V60 चार कॉन्फिग्रेशन में लॉन्च हुआ है. इसके 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 36,999 रुपये है. वहीं 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 38,999 रुपये, 12GB RAM + 256GB स्टोरेज की 40,999 रुपये और 16GB RAM + 512GB स्टोरेज की 45,999 रुपये है. इसे आप 19 अगस्त से Flipkart और Amazon से खरीद सकते हैं.

