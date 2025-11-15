scorecardresearch
 

Urban ने लॉन्च किया OWS, दो हजार से कम है कीमत, अनोखा है डिजाइन

Urban Vibe Clip 2 Launch: अर्बन ने अपना नया ऑडियो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, जो अफोर्डेबल प्राइस पर आता है. कंपनी ने Vibe Clip 2 को दो हजार रुपये से कम कीमत पर लॉन्च किया है. ये ओपन-ईयर क्लिप-ऑन डिजाइन के साथ आता है. कंपनी की मानें तो ये TWS 50 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ आता है.

Urban Vibe Clip 2 तीन कलर ऑप्शन में लॉन्च हुआ है. (Photo: Urban)
Urban ने अपने ऑडियो पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करते हुए OWS को लॉन्च किया है. कंपनी ने Vibe Clip 2 ओपन-ईयर वायरलेस ईयरबड्स को लॉन्च किया है. कंपनी का कहना है कि ईयरबड्स क्लिप ऑन, ओपन-ईयर डिजाइन के साथ आता है, जो कान में अच्छे तरीके से फिट होता है. 

इन ईयरबड्स की वजह से यूजर को आसपास क्या चल रहा है उसकी जानकारी मिलती है. लाइटवेट फ्रेम की वजह ईयरबड्स अपनी जगह पर बने रहते हैं. Vibe Clip 2 में 16.2 mm का डायनैमिक ड्राइवर ऑडियो ऑउटपुट के लिए मिलता है. आइए जानते हैं इन बड्स की कीमत और दूसरी खास बातें. 

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Urban Vibe Clip 2 में ओपन-ईयर क्लिप-ऑन डिजाइन मिलता है. कंपनी की मानें तो ये डिवाइस 16.2 mm डायनैमिक ड्राइवर ऑडियो आउटपुट के लिए दिए गए हैं. इसमें AI एन्वायरमेंट नॉयस कैंसिलेशन दिया गया है. इसकी वजह से यूजर्स को कॉल क्लियैरिटी मिलेगी. यानी कॉलिंग के दौरान आपको बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: फ्री मिल रहे TWS, OnePlus 12 5G पर बंपर ऑफर, Amazon पर इतनी है कीमत

ये ईयरबड्स ब्लूटूथ 5.3 और डुअल डिवाइस पेयरिंग जैसे फीचर्स के साथ आता है. इसकी मदद से आप दो डिवाइसेस के साथ ईयरबड्स को कनेक्ट कर सकते हैं. Vibe Clip 2 सिंगल चार्ज में 18 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है. चार्जिंग के साथ इसे यूज करने पर 50 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलेगी. 

इन ईयरबड्स में वॉयस असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है. यानी आप Siri और गूगल असिस्टेंट जैसे वॉयस असिस्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं. ईयरबड्स में टच कंट्रोल दिए गए हैं. इसकी मदद से आप प्लेबैक, वॉल्यूम और कॉल को कंट्रोल कर सकते हैं. डिवाइस IPX5 रेटिंग के साथ आता है. 

यह भी पढ़ें: Mivi SuperPods Concerto TWS लॉन्च, एक साथ दो फोन से होगा कनेक्ट, इतनी है कीमत

कितनी है कीमत? 

Urban Vibe Clip 2 इस वक्त 1999 रुपये के इंट्रोडक्टरी प्राइस पर उपलब्ध है. इन ओपन-ईयर वायरलेस ईयरबड्स को तीन कलर- स्टारलाइट बेज, लाइलैक पर्पल और स्टॉर्म ब्लैक में आता है. Vibe Clip 2 को आप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, ऐमेजॉन, फ्लिपकार्ट और दूसरे ऑफलाइन रिटेल स्टोर से खरीद सकते हैं.

