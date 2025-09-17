Windows कंप्यूटर में फ्री मिल रहा है Google का पावरफुल टूल, इस देश से शुरुआत

Google ने विंडोज यूजर्स के लिए एक नया ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसकी मदद से ढेरों फीचर्स मिलेंगे. इस टूल का नाम Google app for Windows है. इसका काम सर्चिंग को फास्ट बनाना है. इसमें google Lens के फीचर को भी शामिल किया है. कंप्यूटर पर इसको झटपट एक्टिवेट कर सकेंगे और लोकल फाइल्स से लेकर इंटरनेट तक पर सर्चिंग कर सकेंगे.

Google ने इस सॉफ्टवेयर को कंपनी के सर्च लैब्स प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया है. अभी यह अमेरिका में यूजर्स के लिए जारी किया है. Google का ये न्यू फीचर अभी टेस्टिंग फेज में है. आइए इस टूल के बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

इंस्टेंट एक्टिवेट और सर्चिंग होगी आसान

Alt + Space के साथ इसको इंस्टेंट एक्टिवेट किया जा सकता है. इसके बाद लोकल फाइल्स, ऐप्स, Google Drive और इंटरनेट सर्चिंग कर सकेंगे. ये तरीका आपको Spotlight फीचर की याद दिला सकता है. स्पॉटलाइट को बाद में बदलाव करके ऐपल के मैकबुक के साथ जोड़ दिया. Apple ने इसको Apple का macOS Tahoe अपडेट नाम दिया था.

यह भी पढ़ें: Google को बड़ी राहत, कोर्ट ने सुनाया फैसला, नहीं बेचना पड़ेगा Chrome ब्राउजर

Google Lens के फीचर्स को किया शामिल

Advertisement

Google ने अपने इस ऐप के अंदर Google Lens की खूबियों को शामिल किया है, जो ऑनस्क्रीन ट्रांसलेशन का काम करेगा. इससे मैथ्स और कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगी. ये ऐप अभी सिर्फ इंग्लिश में आया है और ये फीचर Windows 10 या Windows 11 यूजर्स को मिलेगा. आने वाले दिनों में और लैंग्वेज सपोर्ट शामिल होगा.

अभी टेस्टिंग फेज में है ये टूल

Google ने अपने ब्लॉगपोस्ट में खुलासा किया है कि वह न्यू Windows Search App का एक्सपेरिमेंट्स करने जा रहे हैं. इस ऐप को पर्सनल अकाउंट्स पर Search Labs के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक टेस्टिंग फेज है.

यह भी पढ़ें: मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान, बनाई नई कंपनी, Meta-Google के साथ करेगी काम

भारत समेत दूसरे देशों तक ये फीचर कब तक रोलआउट होगा, उसकी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. कंपनी जल्द ही इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेज का सपोर्ट शामिल करेगी और

---- समाप्त ----