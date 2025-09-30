scorecardresearch
 

Unix ने लॉन्च किया डिस्प्ले वाला नेकबैंड, कम बजट में मिलेंगे दमदार फीचर्स, इतनी है कीमत

TWS की बाढ़ में नेकबैंड्स कहीं गुम हो गए हैं. ज्यादातर कंपनियों का फोकस TWS ईयरबड्स पर चला गया और इस कैटेगरी में इनोवेशन होना बंद गया. हालांकि, अभी भी कुछ कंपनियां नए फीचर्स के साथ इस कैटेगरी को जिंदा रखे हुए हैं. ऐसा ही एक प्रोडक्ट Unix ने लॉन्च किया है, जो अफोर्डेबल प्राइस पर आता है. आइए जानते हैं इस नेकबैंड की खास बातें.

Unix ने लॉन्च किया डिस्प्ले वाला नेकबैंड. (Photo: Unix)
Unix ने भारतीय बाजार में अपना नया ऑडियो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने Amor नेकबैंड को लॉन्च किया है, जो बेहतरीन फीचर्स के साथ आता है. इस नेकबैंक को खास बनाता है इसमें दिया गया डिस्प्ले. कंपनी ने नेकबैंड में डिस्प्ले दिया है, जो कई काम को आसान बना सकता है. 

Amor नेकबैंड में LCD डिस्प्ले के साथ ही वॉयस चेंजिंग इफेक्ट और कराओके मोड भी दिया गया है. इन सभी फीचर्स की वजह से ये नेकबैंड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए अच्छा विकल्प बन जाता है. आइए जानते हैं इस नेकबैंक की कीमत और दूसरी खास बातें. 

कितनी है कीमत? 

Unix Amor नेकबैंक को कंपनी ने तीन कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है. आप इसे ब्लैक, ब्लू और पिंक कलर में खरीद सकते हैं. इसकी कीमत 1,299 रुपये है. कंपनी इस नेकबैंड के साथ 12 महीने की वारंटी दे रही है. इसे आप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, रिटेल पार्टनर और प्रमुख रिटेल स्टोर से खरीद सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: फ्री मिल रहे TWS, OnePlus 12 5G पर बंपर ऑफर, Amazon पर इतनी है कीमत

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

ब्रांड ने Unix Amor नेकबैंक में एक LED डिस्प्ले दिया है. कंपनी की मानें, तो इस नेकबैंड में बेहतरीन ऑडियो परफॉर्मेंस मिलेगी. आप इसका इस्तेमाल काम के दौरान, एंटरटेनमेंट और गेमिंग में भी कर सकते हैं. इसमें एनवायरमेंटल नॉयस कैंसिलेशन दिया गया है, जिसकी वजह से क्लियर आवाज कॉल्स पर मिलेगी. 

यह भी पढ़ें: Mivi SuperPods Concerto TWS लॉन्च, एक साथ दो फोन से होगा कनेक्ट, इतनी है कीमत

इसमें अल्ट्रा लो लेटेंसी मिलती है, जिसकी वजह से ये स्ट्रीमिंग के लिए अच्छा विकल्प बन जाता है. इसमें पांच प्रीसेट इक्वलाइजर दिए गए हैं. इसमें आसान कंट्रोल के लिए LCD डिस्प्ले दिया गया है. ऑफलाइन प्ले बैक के लिए TF कार्ड सपोर्ट मिलेगा. 

Unix Amor नेकबैंक ब्लूटूथ 5.4 पर काम करता है. इसमें 10.2mm का ड्राइवर इस्तेमाल किया गया है. कंपनी की मानें, तो नेकबैंड 10 से 15 मीटर की ब्लूटूथ रेंज के साथ आता है. इसमें 380mAh की बैटरी दी गई है, जो फुल चार्ज होने पर 1.5 से 2 घंटे तक चलती है. चार्जिंग के लिए टाइप-सी पोर्ट दिया गया है. इसके मैग्नेटिक बड्स एक दूसरे से कनेक्ट होने पर ऑटो ऑफ हो जाते हैं.

