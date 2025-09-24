scorecardresearch
 

UBON PB-X106 Power Review: 10,000mAh की बैटरी और वायरलेस चार्जिंग, क्यों खरीदना चाहिए ये पावर बैंक?

UBON PB-X106 Magno Power, एक 2599 रुपये में आने वाला प्रोडक्ट है. इसमें बिल्ट-इन केबल, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट और कई अच्छे फीचर्स दिए गए हैं. MagSafe सपोर्ट होने की वजह से इसको यूज करना आसान हो जाता है. आइये इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

UBON PB-X106 Magno Power में MagSafe सपोर्ट मिलता है. (Photo: ITG)
मोबाइल को चार्ज करने के लिए कई लोग पावर बैंक का यूज करते हैं, लेकिन क्या आपने MagSafe सपोर्ट पावर बैंक का यूज किया है. ये पावर बैंक आईफोन के बैक पैनल पर चिपक जाते हैं. आज UBON PB-X106 Magno Power के बारे में बताने जा रहे हैं, जो MagSafe सपोर्ट के साथ आता हैं. इसमें टाइप सी केबल, लाइटनिंग केबल और वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दिया है. इसकी कीमत 2,599 रुपये है.  

रिव्यू की शुरुआत डिजाइन से करते हैं. UBON PB-X106, एक कॉम्पैक्ट  प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से इसको कैरी करना आसान है. व्हाइट कलर वेरिएंट का हमने रिव्यू किया. इसके अलावा ये पावर बैंक ब्लैक कलर वेरिएंट भी आता है. UBON PB-X106 में बिल्ट-इन स्टैंड भी है.

MagSafe सपोर्ट से कई बेनेफिट्स  

UBON का पावर बैंक MagSafe सपोर्ट के साथ आता है. इस खूबी की बदौलत ये पावर बैंक iPhone के बैक पैनल से चिपक जाता है. इसके बाद पावर बैंक आईफोन को चार्ज करना शुरू कर देता है. 

चार्जिंग के दौरान iPhone को होरिजॉन्टल करने पर उसका स्टैंड बाय मोड ऑन हो जाता है, जिसके बाद मोबाइल पर घड़ी और कैलेंडर ओपेन हो जाता है. यह फीचर कई लोगों को पसंद आता है. 

मिलती हैं दो बिल्ट इन केबल्स 

UBON PB-X106 में बिल्ट इन केबल्स मिलती हैं, जिसमें टाइप सी केबल और लाइटिंग पोर्ट दिए है, जहां लाइनिंग केबल पुराने आईफोन यूजर्स के लिए यूजफुल है. वहीं लेटेस्ट हैंडसेट के लिए टाइप सी पोर्ट दिया है. 

UBON PB-X106 Magno Power दो कलर वेरिएंट में आता है. (Photo: ITG)

 

बैटरी बैकअप 

UBON PB-X106 में 10,000mAh Li-Polymer बैटरी दी है. यह एक स्मार्टफोन को दो बार चार्ज कर सकता है. यूजर्स की सहूलियत के लिए इसमें फास्ट वायर्ड चार्जिंग का भी फीचर मिलता है. 

कुछ खामियां 

UBON PB-X106 के अंदर कुछ कमियां भी नजर आईं. सबसे पहले स्टैंड की बात करते हैं. स्टैंड को हल्की प्लास्टिक का यूज किया है. दूसरा इसकी थिकनेस ज्यादा है. फुल बॉडी को प्लास्टिक से तैयार किया है, जिसकी वजह से बिलकुल भी प्रीमियम फील नहीं देता है. इसमें थोड़ा सा क्रोम फिनिश होना चाहिए था. 
 

बॉटम लाइन 

UBON PB-X106 पावर बैंक में कई अच्छे फीचर्स हैं. इसे ऑल-इन डिवाइस कहा जा सकता है. इसमें इनबिल्ट केबल, वायरलेस चार्जिंग, MagSafe सपोर्ट दिया है. हालांकि इसकी थिकनेस को कम करने को लेकर कंपनी और काम कर सकती थी. अगर आपको थिकनेस की वजह से फर्क नहीं पड़ता तो यह एक अच्छा पावर बैंक है. 

रेटिंगः 7/10

---- समाप्त ----
TOPICS:

लेटेस्ट

