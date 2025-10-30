scorecardresearch
 

सैमसंग के फोन से अनलॉक होगी कार, वॉलेट में ऐड होगी Key, कंपनी का बड़ा ऐलान

Samsung ने भारत में एक नए फीचर का ऐलान कर दिया है, जिसकी मदद से यूजर्स स्मार्टफोन को बतौर कार की चाबी यूज कर सकेंगे और कार को अनलॉक/लॉक भी कर सकेंगे. यह फीचर सैमसंग वॉलेट के साथ Digital Car Key के रूप में मिलेगा. अभी इस फीचर की शुरुआत मंहिंद्रा कार के साथ हो रही है.

सैमसंग मोबाइल से अनलॉक और स्टार्ट कर सकेंगे कार. (Photo: Samsung.com)
Samsung ने भारत में एक बड़ा ऐलान कर दिया है. अब सैमसंग के स्मार्टफोन से ही कार को अनलॉक और स्टार्ट भी किया जा सकेगा. बुधवार को कंपनी ने इस फीचर की जानकारी दी है, जिसका नाम Digital Car Key है. इसका यूज सैमसंग वॉलेट की मदद से किया जा सकेगा. 

सैमसंग के डिजिटल कार कीज कंपैटिबिलिटी की शुरुआत भारत में Mahindra Electric Origin SUVs के साथ हो रही है. आने वाले दिनों में इस फीचर की मदद से XEV 9e और BE 6 कार को अनलॉक और स्टार्ट किया जा सकेगा. 

Digital Car Key की मदद से सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन यूजर्स कंपेटेबल कार को मोबाइल से ही अनलॉक और लॉक कर सकेंगे. इसके लिए फिजिकल चाबी रखने की जरूरत नहीं होगी. 

दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर सकेंगे डिजिटल की

सैमसंग ने जानकारी दी है कि Digital Car Key को अपने भाई-बहन, दोस्त और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर सकेंगे. अभी यह Digital Car Key सिर्फ  XEV 9e और BE 6 कार को सपोर्ट करेगा और आने वाले दिनों में दूसरे ब्रांड की कारों को भी सपोर्ट करेगी. 

यह भी पढ़ें: Samsung के ट्राई फोल्ड फोन की पहली झलक आई सामने, जल्द होने वाला है लॉन्च

सेफ्टी का भी रखा है ध्यान 

स्मार्टफोन चोरी या गुम होने की स्थिति में आप अपनी कार को सेफ रख सकते हैं. पहला Samsung Find Service की मदद से Digital Car Key को रिमोटली डिलीट कर सकते हैं. दूसरा सेफ्टी के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और पिन नंबर को एंटर करना होगा. 

यह भी पढ़ें: Samsung Galaxy M17 5G भारत में लॉन्च, 50MP कैमरा और 5000mAh की बैटरी, इतनी है कीमत

Samsung Wallet क्या होता है? 

Samsung Wallet एक वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है, जिसकी मदद से गैलेक्सी यूजर्स अपनी डिजिटल कीज, पेमेंट मेथेड, पहचान पत्र को ही एक ही जगह पर सिक्योर रख सकते हैं. इसकी सेफ्टी के लिए कंपनी ने डिफेंस ग्रेड सिक्योरिटी देती है, जिसका नाम Samsung Knox है. यह ऐप यूजर्स को गैलेक्सी इकोसिस्टम के साथ बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है. 

