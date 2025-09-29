scorecardresearch
 

RoboFalcon 2.0: पक्षियों जैसी उड़ान भरने वाला रोबोट, खुद से करेगा टेक-ऑफ

चीनी रिसर्चर ने RoboFalcon 2.0 नाम का रोबोट तैयार किया है, जो एक पक्षी के की तरह उड़ सकता है और जमीन पर उतर भी सकता है. इसमें स्वेपिंग और फोल्डिंग मूमेंट दिया है, जो इसे खास बनाता है. हालांकि इसमें कुछ कमियां भी हैं. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

RoboFalcon 2.0 में फ्लैप विंग दिए हैं. (Photo: Science.org)
RoboFalcon 2.0 में फ्लैप विंग दिए हैं. (Photo: Science.org)

चीन के वैज्ञानिकों ने एक नए खास रोबोट तैयार किया है, जो पक्षियों की तरह उड़ान भर सकता है. यह खुद से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकेगा. यानी यह एक आम पक्षी की के जैसे उड़ भी सकेंगे और उतर भी सकेंगे. चीन के वैज्ञानिकों ने इसको RoboFalcon 2.0 नाम दिया है. यह रोबोट स्पीड मैनेजमेंट कर सकता है.  

RoboFalcon 2.0 के अंदर फ्लैपिंग-विंग का यूज किया है. 800 ग्राम वजनी इस रोबोट में रि-कॉन्फिग्रेवल विंग दिए गए हैं और यह एक ही बीट में फ्लैप करते हैं. इसके अंदर स्वेपिंग और फोल्डिंग मूमेंट भी मिलती है. इससे यह पक्षियों जैसी स्टाइल में उड़ान भर सकते हैं.  

RoboFalcon 2.0 में दिए हैं लचीले विंग 

रोबोट के अंदर दिए गया लचीला विंग डिजाइन टेक-ऑफ में यूज किया जाता है. RoboFalcon 2.0 के अंदर बर्ड्स और बैट्स के जैसी थ्री-डायमेंशनल काइनेमैटिक्स को अपनाया गया है. 

यह भी पढ़ें: iPhone 17 Pro Quick Review: यूज करने में कैसा है Apple का अब तक का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन

RoboFalcon 2.0 अभी टेस्टिंग वर्जन है 

चीन के साइंटिस्टों ने बताया है कि RoboFalcon 2.0 अभी एक कॉन्सेप्ट मॉडल है. अभी कुछ टेस्टिंग बाकी हैं, जिनको दूर करके फाइनल वर्जन जारी किया जाएगा. हालांकि फाइनल वर्जन की लॉन्चिंग डेट या टाइम लाइन का जिक्र नहीं किया है. 

यह भी पढ़ें: क्या स्मार्टफोन्स खत्म हो जाएंगे? एक ऐसा डिवाइस जो आपकी आखों के पास रहेगा, हाथ लगाने की जरूरत नहीं

RoboFalcon 2.0 में ये है खामियां 

RoboFalcon 2.0 में  अभी कुछ खामियां हैं. जैसे कि अभी इसमें दाएं और बाएं घूमने नहीं घूम सकता है. टेक ऑफ और लैंडिंग की खूबी डाल दी गई है. पावर एफिसिएंसी को लेकर भी काम किया जा रहा है.

Tesla Optimus भी हो चुका है वायरल 

रोबोट सेक्टर में काफी काम हो रहा है. Elon Musk की कंपनी समेत दुनियाभर में कई कंपनियां ह्यूमनॉइ़ड रोबोट तैयार कर रही हैं. Tesla Optimus रोबोट के कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुके हैं.  

