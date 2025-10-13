scorecardresearch
 

Redmi 15 5G Review: फोन नहीं फैबलेट है, दो दिनों तक चलेगी बैटरी

Redmi 15 5G Review: Xiaomi ने बजट रेंज में अपना दमदार स्मार्टफोन Redmi 15 5G लॉन्च कर दिया है. ये फोन बड़ी स्क्रीन और बड़ी बैटरी के साथ आता है. इसमें आपको मिड रेंज बजट वाला प्रोसेसर और डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. आइए जानते हैं क्या रेडमी का ये फोन कंपनी को अपनी खोई हुई मार्केट वैल्यू दोबारा दिला सकेगा.

Redmi 15 5G अपने सेगमेंट में सबसे बड़े डिस्प्ले के साथ आता है. (Photo: ITG)
Xiaomi की भारतीय बाजार में मौजूदगी घट गई है. कंपनी अब पहले की तरह दर्जनों फोन्स को लॉन्च नहीं कर रही है, लेकिन हर सेगमेंट में कोई ना कोई विकल्प जरूर दे रही है. ऐसा ही एक विकल्प Redmi 15 5G है, जो 15 हजार रुपये के बजट में आता है. ये स्मार्टफोन बड़ी स्क्रीन और बड़ी बैटरी फोन पर फोकस करता है.

हम पिछले कई दिनों से Redmi 15 5G को इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे लेकर हमारे थॉट्स अब क्लियर हो गए हैं. ये फोन किसके लिए बना है और इसे किसे इस्तेमाल करना चाहिए. हम इन सभी सवालों का जवाब इस रिव्यू में आपको देंगे. 

डिजाइन 

Redmi 15 5G में आपको बड़ी स्क्रीन मिलती है. ये स्मार्टफोन कम फैबलेट ज्यादा लगता है. कुछ सालों पहले फैबलेट की एक कैटेगरी आया करती थी, ये उसका कैटेगरी का डिवाइस लगता है. फोन में आपको बड़े बेजल्स वाला डिस्प्ले मिलेगा. हैंडसेट का साइज काफी बड़ा है और इसे एक हाथ से इस्तेमाल कर पाना मुश्किल है. 

Redmi 15 5g

रियर पैनल पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है. हालांकि, रियर पैनल का डिजाइन अच्छा लगता है. इस पर टेक्स्चर फिनिश दी गई है, जो कुछ लोगों को तो अच्छी लगती है, लेकिन कुछ को पसंद नहीं आती है. लुक एंड फील की बात करें, तो फोन बजट रेंज का एहसास कराता है. कुल मिलाकर हैंडसेट के डिजाइन में कुछ ऐसा खास नहीं है, जो इसे दूसरों से अलग बनाता हो. 

डिस्प्ले 

स्मार्टफोन में 6.9-inch का FHD+ LCD डिस्प्ले मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. स्क्रीन की ब्राइटनेस कम लगती है. खासकर डे लाइन में इसकी विजिबिलिटी कम है. अगर आप वीडियोज देखना या गेमिंग करना पसंद करते हैं, तो बड़ी डिस्प्ले वाला ये फोन आपको पंसद आ सकता है. ये किसी मिनी टैबलेज या फिर फैबलेट जैसा फील होता है. 

Redmi 15 5g

कैमरा 

स्मार्टफोन 50MP के मेन लेंस वाले कैमरा सेटअप के साथ आता है. सेकेंडरी कैमरा 2MP का है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 8MP का सेल्फी कैमरा दिया है. कैमरा के मामले में ये फोन इम्प्रेसिव नहीं है. अगर आप एक अच्छे कैमरा वाला फोन चाहते हैं, तो आपको इस बजट में दूसरे बेहतर ऑप्शन मिल जाएंगे. 

इस बजट में कई ऐसे फोन हैं, जो Redmi 15 5G के मुकाबले बेहतर डे लाइट और लो लाइट फोटोज क्लिक करते हैं. लो लाइट में कैमरे की परफॉर्मेंस एवरेज स्तर की लगती है. इसलिए हम कैमरा फोकस्ड फोन चाहने वालों को इसे रिकमेंड नहीं करेंगे.

Redmi 15 5g

परफॉर्मेंस 

Redmi 15 5G में Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है. ये प्रोसेसर पुराना है, लेकिन इस बजट में ठीक-ठाक परफॉर्मेंस ऑफर करता है. कम से कम आपको रोजमर्रा के काम, मल्टीटास्किंग और एवरेज गेमिंग के लिए चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा. 

फोन में गर्म होने की दिक्कत देखने को नहीं मिलती है. आप इस पर COD और BGMI जैसे गेम्स खेल सकते हैं. हालांकि, ये हायर सेटिंग पर नहीं चलेंगे. अगर आप हैवी गेमर हैं, तो आपको दूसरे स्मार्टफोन्स देखने चाहिए. रोजमर्रा के काम और वीडियो देखने के लिए ये फोन अच्छा विकल्प है. 

Redmi 15 5g

बैटरी और अन्य फीचर 

स्मार्टफोन का स्पीकर लाउड है, जो इस पर वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है. इस पर कॉलिंग और कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई है. इसमें 7000mAh की बैटरी दी गई है, जो 15 हजार रुपये के बजट में इसे अच्छा कंपटीशन बनाता है.

सिंगल चार्ज में आप इस फोन को दो दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं. हैवी यूज पर भी स्मार्टफोन की बैटरी एक दिन से ज्यादा चल जाती है. स्मार्टफोन 33W की चार्जिंग सपोर्ट करता है और इसे फुल चार्ज होने में 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगता है.

बॉटम लाइन 

ये फोन उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है, जो बड़ी बैटरी और बड़ा डिस्प्ले चाहते हैं. अगर आप कॉम्पैक्ट या फिर कैमरा फोकस्ड फोन चाहते हैं, तो ये विकल्प आपके लिए नहीं है. बड़ी स्क्रीन पसंद करने वालों की विश लिस्ट में ये फोन आसानी से अपनी जगह बना सकता है. आज भी कई लोग हमसे Xiaomi या Redmi के फोन्स का विकल्प पूछते हैं.

अगर आप किसी दूसरे ब्रांड में नहीं जाना चाहते हैं, तो इस फोन को ट्राई कर सकते हैं. फोन का बड़ा होना बहुत से लोगों के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है. वहीं कई ऐसे लोग भी जिन्हें ये फोन भारी और बड़ा लगेगा. कुल मिलाकर ये फोन उन लोगों के लिए बना है, जो बड़ी स्क्रीन चाहते हैं.

आज तक रेटिंग- 8/10

---- समाप्त ----
