scorecardresearch
 

Feedback

Redmi K90 Pro Max का डिजाइन आया सामने, दमदार फीचर्स के साथ होगा लॉन्च

Redmi K90 Pro Max दमदार फीचर्स के साथ अगले हफ्ते लॉन्च होने वाला है. ये स्मार्टफोन डेमिन जैसे टेक्स्चर फिनिश वाले बैक पैनल के साथ आएगा. इस फोन का साउंड Bose ने ट्यून किया होगा. Redmi K90 Pro Max में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. इसमें 100W की चार्जिंग और दमदार प्रोसेसर मिलेगा. आइए जानते हैं इसकी खास बातें.

Advertisement
X
Redmi K90 Pro Max में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. (Photo: Redmi)
Redmi K90 Pro Max में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. (Photo: Redmi)

Xiaomi अपना नया स्मार्टफोन Redmi K90 Pro Max जल्द लॉन्च करने वाला है. ये स्मार्टफोन चीनी मार्केट में अगले हफ्ते लॉन्च होगा. कंपनी इस हैंडसेट को 23 अक्टूबर को लॉन्च करने वाली है. Redmi K90 Pro Max में ब्रांड दमदार फीचर्स देगा. इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. 

अपकमिंग स्मार्टफोन में Bose के ट्यून्ड स्पीकर मिलेंगे. इसका रियर पैनल भी काफी खास होगा. कंपनी इसमें डेनिम जैसा टेक्स्चर डिजाइन देगी. इस फोन के साथ ही कंपनी Redmi K90 को भी लॉन्च करेगी. आइए जानते हैं इसकी खास बातें. 

कैसा होगा डिजाइन? 

टीजर से इस फोन का डिजाइन सामने आ चुका है. Redmi K90 Pro Max में कंपनी डुअल टोन टेक्स्चर डेनिम ब्लू फिनिश देगा. कंपनी की मानें, तो इस वर्जन में सिल्वर कलर का फ्रेम और कैमरा आईलैंड मिलेगा. इसके बैक पैनल पर एक नैनो-लेदर लगा होगा, जो ड्यूरेबिलिटी को बेहतर बनाएगा. साथ ही ये UV रेज से भी बचाएगा. ये डिवाइस गोल्ड वॉइट कलर में भी मिलेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Redmi 15 5G
Redmi 15 5G Review: फोन नहीं फैबलेट है, दो दिनों तक चलेगी बैटरी  
Redmi Note 14 SE 5G
आ गया सबसे सस्ता Redmi Note 14 सीरीज का फोन, मिल रहा इतना का डिस्काउंट  
Redmi Note 14 Pro series Champagne Gold variant
Xiaomi ला रहा नया फोन, भारत में 1 जुलाई को होगा लॉन्च, मिलेंगे ये दमदार फीचर्स  
Redmi 15 5G
Xiaomi ने लॉन्च किया 7000mAh की बैटरी वाला 5G फोन, इतने रुपये है कीमत 
Xiaomi Redmi Pad 2
Redmi Pad 2 भारत में लॉन्च, मिलेगी 9,000mAh की बैटरी, ये है कीमत  

यह भी पढ़ें: Redmi 15 5G Review: फोन नहीं फैबलेट है, दो दिनों तक चलेगी बैटरी

क्या होंगे स्पेसिफिकेशन्स? 

Redmi K90 Pro Max में सेंटर अलाइन्ड पंच होल कैमरा कटआउट मिलेगा. डिस्प्ले बेहद पतले और यूनिफॉर्म बेजल के साथ आएगा. रियर पैनल पर एक रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल होगा, जिसमें चार सर्कुलर ओपनिंग होंगी. इसमें से तीन में कैमरा लेंस होंगे. कंपनी एक पेरिस्कोप सेंसर भी देगी. इसके अलावा एक LED फ्लैश मिलेगा. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: Xiaomi Redmi Note 15 Pro सीरीज लॉन्च, 50MP कैमरा के साथ मिलती है 7000mAh की बैटरी

कैमरा मॉड्यूल के साथ ही एक और सर्कुलर कटआउट होगा, जिस पर साउंड बाय बोस मार्क्ड होगा. ये Redmi और Bose की पार्टनरशिप को दिखाएगा. इसका मतलब है कि Redmi K90 Pro Max में इन-बिल्ट ऑडियो सिस्टम मिलेगा, जिसे Bose ने ट्यून किया होगा. 

कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि ये स्मार्टफोन 23 अक्टूबर को चीन में लॉन्च होगा. इसमें कंपनी Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और 100W की फास्ट चार्जिंग दे सकती है. हालांकि, ये फोन भारत में लॉन्च होगा या नहीं इसकी जानकारी नहीं है. संभव है कि शाओमी इसे भारत में किसी और नाम से लॉन्च करे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Advertisement