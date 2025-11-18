scorecardresearch
 

Redmi 15C 5G की कीमत लीक, Redmi 14C से इतना होगा महंगा

Redmi 15C 5G Price Leak: चीनी कंपनी Xiaomi का सब-ब्रांड Redmi जल्द ही भारत में अपना नया बजट 5G फोन लॉन्च करने वाला है. ये स्मार्टफोन 6000mAh की बैटरी और MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर के साथ आएगा. लॉन्च से पहले इसकी कीमत लीक हुई है. ये हैंडसेट पिछले वर्जन यानी Redmi 14C 5G के मुकाबले ज्यादा कीमत पर लॉन्च होगा.

Redmi 15C 5G में 6000mAh की बैटरी और 50MP का रियर कैमरा मिलेगा. (Photo: Xiaomi Global)
Redmi 14C को कंपनी ने इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया था. ये कंपनी का अफोर्डेबल 5G फोन है, जिसे आप 10 हजार से कम की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन, 50MP का कैमरा और 5160mAh की बैटरी मिलती है. जल्द ही इसका सक्सेसर कंपनी लॉन्च कर सकती है. 

हम बात कर रहे हैं Redmi 15C की, जो भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है. हालांकि, ये Redmi 14C वाली कीमत पर लॉन्च नहीं होगा. इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं. अपकमिंग Redmi 15C की कीमत और दूसरी डिटेल्स लीक हुई हैं. 

कितनी हो सकती है कीमत? 

रिपोर्ट्स की मानें, तो Redmi 15C की कीमत 11,500 रुपये से शुरू होगी. ये कीमत फोन के 4GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की होगी. अगर इसकी तुलना Redmi 14C से करें, तो ये हैंडसेट लगभग 1500 रुपये ज्यादा कीमत पर लॉन्च होगा. हालांकि, अभी इस फोन की आधिकारिक कीमत नहीं आई है. 

यह भी पढ़ें: Redmi 15 5G Review: फोन नहीं फैबलेट है, दो दिनों तक चलेगी बैटरी

वहीं Redmi 15C के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 12,500 रुपये और 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 14,500 रुपये हो सकती है. यानी Redmi 14C के मुकाबले Redmi 15C के लिए कंज्यूमर्स को ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. 

क्या होंगे स्पेसिफिकेशन्स? 

Redmi 15C में कंपनी MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दे सकती है. ये प्रोसेसर पुराना है और ज्यादातर 10 हजार रुपये से कम कीमत वाले फोन्स में नजर आता है. इसके अलावा फोन में HD+ नॉच डिस्प्ले और 6000mAh की बैटरी मिलेगी. स्मार्टफोन की कीमत बढ़ने के साथ ही फीचर्स में भी इजाफा होगा. 

यह भी पढ़ें: Redmi ने लॉन्च किया सस्ता प्रोजेक्टर, दीवार बन जाएगी 120-inch का TV

वैसे ये फोन ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुका है. इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है. फोन में 6.9-inch का डिस्प्ले मिलता है. हैंडसेट 50MP का रियर कैमरा मिलेगा, जबकि फ्रंट में कंपनी 8MP का सेल्फी कैमरा देगी. डिवाइस 6000mAh की बैटरी के साथ आता है. इसमें सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा.

