Redmi ला रहा सस्ता 5G फोन, मिलेगी 6000mAh बैटरी, इतनी हो सकती है कीमत

Xiaomi का सब-ब्रांड Redmi भारत में जल्द ही अपना नया फोन लॉन्च करने वाला है. ये फोन दमदार फीचर्स के साथ आएगा. इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है. हैंडसेट 6000mAh की बैटरी के साथ आएगा. रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी Redmi 14C के मुकाबले Redmi 15C को ज्यादा कीमत पर लॉन्च कर सकती है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

Redmi 15C 5G में 6000mAh की बैटरी और 50MP का रियर कैमरा मिल सकता है. (Photo: Xiaomi Global)
Redmi 15C 5G जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है. कंपनी ने अपकमिंग स्मार्टफोन की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है. Redmi 15C 5G की माइक्रोसाइट भी ऐमेजॉन पर लाइव हो गई है. यानी ये फोन शॉओमी की आधिकारिक वेबसाइट के साथ ऐमेजॉन पर उपलब्ध होगा. 

हालांकि, कंपनी ने इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी नहीं दी है. Redmi 15C 5G को कंपनी MediaTek Dimensity प्रोसेसर के साथ लॉन्च कर सकती है. इसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलेगा. आइए जानते हैं इस फोन की खास बातें. 

कब लॉन्च होगा स्मार्टफोन? 

Redmi 15C 5G को कंपनी 3 दिसंबर को लॉन्च करेगी. शाओमी के सब-ब्रांड Redmi ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके दी है. ये डिवाइस ऐमेजॉन और शाओमी के आधिकारिक स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: Redmi ने लॉन्च किया सस्ता प्रोजेक्टर, दीवार बन जाएगी 120-inch का TV

स्मार्टफोन के फीचर्स को कंपनी आने वाले दिनों में रिवील करेगी. इस फोन को ब्रांड एंट्री लेवल सेगमेंट में लॉन्च करेगा. हालांकि, इसकी कीमत पिछले वर्जन यानी Redmi 14C से ज्यादा होगी. जहां Redmi 14C को कंपनी ने 10 हजार रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था. 

वहीं Redmi 15C की कीमत 12,499 रुपये से शुरू हो सकती है. ये कीमत फोन के 4GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की होगी. स्मार्टफोन के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपये हो सकती है, जबकि टॉप वेरिएंट 8GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ आएगा, जिसकी कीमत 14,999 रुपये होगी. 

यह भी पढ़ें: Redmi 15 5G Review: फोन नहीं फैबलेट है, दो दिनों तक चलेगी बैटरी

क्या होंगे स्पेसिफिकेशन्स? 

कंपनी ने फोन के स्पेसिफिकेशन्स से पर्दा नहीं उठाया है, लेकिन कुछ फीचर्स लीक हो चुके हैं. ये फोन 6.9-inch के LCD डिस्प्ले के साथ आएगा, जो HD+  रेज्योलूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा. स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर पर काम करेगा. 

इसमें 8GB तक LPDDR4x RAM और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज मिलेगा. फोन Android 15 पर बेस्ड HyperOS 2 पर काम करेगा. हैंडसेट को पावर देने के लिए 6000mAh की बैटरी दी जा सकती है.

---- समाप्त ----
