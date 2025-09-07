scorecardresearch
 

लाल सागर में कटी केबल, इंटरनेट में परेशानी, भारत समेत एशिया के कई देशों पर पड़ा असर

लाल सागर के नीचे बिछाई गई सब्मरीन केबल अचानक कट गई हैं, जिसकी वजह से कई देशों में इंटरनेट स्पीड प्रभावित हुई है. इसमें भारत समेत एशिया के कई देश मौजूद हैं.

लाल सागर में कटी केबल से कई इलाकों में इंटरनेट सेवा प्रभावित. (Photo: AI Genereated)
लाल सागर में कटी केबल से कई इलाकों में इंटरनेट सेवा प्रभावित. (Photo: AI Genereated)

समंदर के नीचे इंटरनेट के लिए बिछाई गई केबल कट गई है, जिसकी वजह से भारत समेत कई एशियाई देशों में इंटरनेट एक्सेस प्रभावित हुआ है. यह केबल लाल सागर के नीचे मौजूद है. 

PTI ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके बताया है कि लाल सागर में Submarine Cable कट जाने की वजह से कई क्षेत्रों में रविवार को इंटरनेट स्पीड प्रभावित हुआ है. इसमें भारत समेत एशिया का क्षेत्र शामिल है. अभी यह नहीं बताया गया है कि किस वजह से केबल कटी है.

पोस्ट में आगे लिखा है, चिंता जताई जा रही है कि यमन के हूती विद्रोही इन केबल को निशाना बना रहे हैं. इसे इजरायल पर दबाव बनाने की कोशिश बताई है ताकि वो गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध को खत्म करें. बताते चलें कि हूती विद्रोहियों पहले भी केबल्स पर हमला करने से इनकार कर चुके हैं. 

PTI का X पर पोस्ट 

Undersea Cable क्या होती है?

Undersea Cable असल में समुद्र के नीचे बिछाई गई फाइबर ऑप्टिक केबल होती हैं. इनका यूज इंटरनेट, टेलीफोन कॉल और डेटा ट्रांसफर आदि में किया जाता है.  इन केबल्स में फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी में किया जाता है, जिससे लाइट्स सिग्नल के रूप में हाई स्पीड से ट्रांसफर होती है. पूरी दुनिया में कई अंडरसी केबल्स हैं. 

ये खबर अपडेट हो रही है. 

---- समाप्त ----
