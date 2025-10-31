scorecardresearch
 

Realme GT 8 Pro दमदार फीचर्स के साथ होगा लॉन्च, मिलेगा अब तक का बेस्ट कैमरा

भारत में रियलमी अपना फ्लैगशिप फोन अगले कुछ दिनों में लॉन्च करने वाला है. कंपनी Realme GT 8 Pro को लॉन्च कर रही है, जो दमदार फीचर्स के साथ आएगा. इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी इस फोन में अपना अब तक का सबसे बेहतरीन कैमरा सेटअप दे सकती है. आइए जानते हैं इसकी खास बातें.

Realme GT 8 Pro जल्द ही भारत में लॉन्च होगा. (Photo: Realme)
Realme GT 8 Pro जल्द ही भारत में लॉन्च होगा. (Photo: Realme)

Realme GT 8 Pro भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाला है. कंपनी नवंबर में इस स्मार्टफोन को लॉन्च करेगी, जिसमें दमदार फीचर्स मिलेंगे. हालांकि, ब्रांड ने अभी तक स्मार्टफोन की लॉन्च डेट को रिवील नहीं किया है. कंपनी लगातार इस फोन के टीजर जारी कर रही है. 

फोन के कई स्पेक्स और डिजाइन कन्फर्म हो चुका है. रिपोर्ट्स की मानें तो हैंडसेट में 2K रेज्योलूशन वाला डिस्प्ले मिलेगा, जिसकी पीक ब्राइटनेस 7000 Nits की होगी. ये कंपनी का पहला फोन होगा, जिसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिलेगा है. आइए जानते हैं इस फोन की संभावित कीमत और खास बातें. 

Realme GT 8 Pro में क्या खास मिलेगा? 

फोन में दमदार स्पेसिफिकेशन्स मिलेंगे. रिपोर्ट्स की मानें, तो हैंडसेट में 6.79-inch QHD+ का फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा. स्क्रीन 2K रेज्योलूशन के साथ 7000 Nits की पीक ब्राइटनेस के साथ आएगा. इसमें अल्ट्रा हैप्टिक मोटर मिलेगा.

यह भी पढ़ें: Realme GT 8 Pro लॉन्च, 200MP कैमरा के साथ मिलेगी 7000mAh बैटरी, इतनी है कीमत

फोन में दमदार स्पीकर दिया जा सकता है. स्मार्टफोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ लॉन्च होगा. इसके साथ ही कंपनी HyperVision+ AI चिप दिया सकता है. इसके अलावा फोन में Ricoh GR ट्यून्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. 

फोन में 7000mAh की बैटरी दी जा सकती है, जो 120W की चार्जिंग और 50W की वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 20 नवंबर को लॉन्च होगा. फोन Flipkart पर उपलब्ध होगा. साथ ही आप इसे रियलमी के आधिकारिक स्टोर से भी खरीद सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: Realme 15 Pro Review: 7,000mAh बैटरी वाला ऑल राउंडर फोन 

कितनी होगी कीमत? 

भारत में कंपनी इस फोन को 50 हजार रुपये से 60 हजार रुपये के बजट में लॉन्च कर सकती है. चीन में कंपनी ने इसके बेस वेरिएंट को 12GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 3,999 युआन (लगभग 50 हजार रुपये) है. इसका टॉप वेरिएंट 16GB RAM + 1TB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 5199 युआन (लगभग 64 हजार रुपये) है.

