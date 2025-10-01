Realme 15x 5G भारत में लॉन्च, मिलेगी 7000mAh बैटरी, 50MP सेल्फी कैमरा

Realme ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Realme 15x 5G है. यह Realme 15 सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन है. इसमें 7000mAh की बैटरी, 50MP का सेल्फी कैमरा दिया है. इसमें रैम एक्सपेंशन की भी सुविधा मिलती है.

Realme 15X 5G को फ्लिपकार्ट, रियमली पोर्टल से खरीदा जा सकता है. इसकी शुरुआती कीमत 16,999 रुपये है, जिसमें 6GB + 128GB स्टोरेज मॉडल मिलता है. 8GB + 128GB मॉडल की कीमत 17,999 रुपये है. इसके अलावा टॉप मॉडल 8GB + 256GB स्टोरेज वाला है, जिसकी कीमत 19,999 रुपये है. इस पर एक हजार रुपये का बैंक ऑफर मिल रहा है.

Realme 15X 5G के स्पेसिफिकेशन्स

Realme 15X 5G में 6.8-inch का HD+ IPS LCD स्क्रीन दिया है, जिसमें 144Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलता है. इसमें 1200 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है. यह स्मार्टफोन Android 15 बेस्ड Realme UI 6.0 पर काम करता है.

यह भी पढ़ें: Flipkart Big Billion Days सेल में रियलमी 4K TV स्टिक, Nokia TV को किया जाएगा लॉन्च

Realme 15X 5G का प्रोसेसर

Realme 15X 5G में 6GB और 8GB LPDDR4X RAM के ऑप्शन मिलते हैं. इसके अलावा 128GB और 256GB के ऑप्शन है. कंपनी ने इसमें 2TB तक का माइक्रोएसडी कार्ड लगाने की सुविधा दी है. इसमें हाइब्रिट डुअल सिम स्लॉट मिलता है.

Advertisement

Realme 15X 5G का कैमरा

Realme 15X 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है. इसमें प्राइमरी कैमरा 50MP का कैमरा है, जिसमें 1/1.95″ Sony IMX852 सेंसर का यूज किया है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा दिया है.

यह भी पढ़ें: क्या स्मार्टफोन्स खत्म हो जाएंगे? एक ऐसा डिवाइस जो आपकी आखों के पास रहेगा, हाथ लगाने की जरूरत नहीं

Realme 15X 5G के अन्य फीचर्स

रियलमी के इस हैंडसेट में 7000mAh की बैटरी के साथ 60W का फास्ट चार्जिंग मिलता है. साथ ही कंपनी का दावा है कि इसमें मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी का सर्टिफिकेशन्स MIL STD 810H मिला हुआ है. डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस के लिए इसमें IP68 + IP69 रेटिंग दी गई है. Realme 15X 5G में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है.

---- समाप्त ----