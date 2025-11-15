scorecardresearch
 

Feedback

भारत में चीनी ब्रांड्स की बढ़ेगी मुश्किल, फोन से लैपटॉप तक लॉन्च करेगा Philips

Philips भारत में जाना-माना नाम है. जल्द ही इस नाम के स्मार्टफोन, टैबलेट और दूसरे प्रोडक्ट्स हमें भारतीय बाजार में देखने को मिल सकते हैं. Zenotel नाम की कंपनी Philips का स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने स्मार्टफोन का डिजाइन भी टीज किया है. आइए जानते हैं Philips की एंट्री से यूजर्स को क्या कुछ मिलेगा.

Advertisement
X
Philips ब्रांडिंग के साथ भारतीय बाजार में स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है. (Photo: X/Zenotel)
Philips ब्रांडिंग के साथ भारतीय बाजार में स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है. (Photo: X/Zenotel)

भारतीय स्मार्टफोन बाजार में एक नए प्लेयर की एंट्री होने वाली है. जल्द ही मार्केट में आपको Philips ब्रांड का स्मार्टफोन दिखेगा. कंपनी ना सिर्फ स्मार्टफोन बल्कि टैबलेट, स्मार्ट वॉच और लैपटॉप भी लॉन्च करने वाली है. ये सब कुछ कंपनी ने टीज किया है. Philips ब्रांड के इन प्रोडक्ट्स को Zenotel लेकर आ रही है. 

Zenotel भारत में Philips ब्रांड के स्मार्टफोन और दूसरे डिवाइसेस बेचेगी. हालांकि, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में Philips बहुत से प्रोडक्ट पहले से बेच रहा है, जो इस कंपनी से अलग हैं. 

लीक हुई जानकारी

ब्रांड पिछले कई दिनों से अपने अपकमिंग स्मार्टफोन के स्पेक्स को टीज कर रहा है. इसके अलावा ब्रांड के टैबलेट की डिटेल्स लीक हुई हैं, जो Philips Pad Air के नाम से लॉन्च हो सकता है. 

सम्बंधित ख़बरें

smartphone android Unsplash
महंगे होने वाले हैं फोन? AI की वजह से देनी पड़ेगी ज्यादा कीमत  
Diwali photo tips
दिवाली पर फोन कैमरे की ये सेटिंग्स तुरंत बदल लें, वर्ना फोटोज हो जाएंगी खराब 
OnePlus 13s
दिवाली से ठीक पहले OnePlus का बड़ा ऐलान, पुराना फोन भी होगा नए जैसा 
गूगल मैप के गलत डायरेक्शन के चलते जंगल में फंसे 5 इंजीनियर. (Photo: Representational )
Google की बड़ी तैयारी, पूरी तरह बदल जाएगी मोबाइल स्क्रीन, ज्यादा चलेगी बैटरी 
Samsung Galaxy S24 FE
28 हजार में मिल रहा Samsung का 60 हजार वाला धांसू फोन, Flipkart पर ऑफर 

हालांकि, जो फीचर्स टीज हुए हैं, जो वो बताता हैं कि कंपनी बजट या एंट्री लेवल सेगमेंट में फोकस कर रही है. लीक की मानें, तो Philips Pad Air में Unisoc T606 दिया जा सकता है. डिवाइस 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आएगा. इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट और 2K रेज्योलूशन वाली स्क्रीन मिलेगी. 

यह भी पढ़ें: चीनी कंपनियों को टक्कर देगा देसी फोन, इस तारीख को लॉन्च हो रहा Wobble Smartphone

Advertisement

डिवाइस को पावर देने के लिए 7000mAh की बैटरी और 18W की चार्जिंग दी जा सकती है. रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी अगले साल की शुरुआत में अपने डिवाइस को लॉन्च करेगी. कंपनी की वेबसाइट स्मार्टफोन के अलावा स्मार्टवॉच, लैपटॉप और टैबलेट के साथ फीचर फोन्स भी मौजूद हैं. Philips

लैपटॉप और स्मार्टवॉच भी लॉन्च करेगी कंपनी

यहां स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, लैपटॉप और टैबलेट के पेज पर कोई जानकारी नहीं मिलती हैं. वहीं ब्रांड के फीचर फोन्स की पूरी जानकारी दी गई है. ऐसा लग रहा है कि कंपनी एक बार में ही मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाने की तैयारी में है. 

यह भी पढ़ें: Acerpure ने लॉन्च किया है 100-inch का Smart TV, इतने रुपये है कीमत

कंपनी ने X प्लेटफॉर्म पर कई टीजर जारी किए हैं. इसमें फीचर फोन और स्मार्टफोन दोनों नजर आ रहे हैं. हालांकि, ये फोन्स कब तक लॉन्च होंगे और भारतीय बाजार को लेकर कंपनी की क्या तैयारी है, इस बारे में अभी कोई खास जानकारी नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement