भारत में चीनी ब्रांड्स की बढ़ेगी मुश्किल, फोन से लैपटॉप तक लॉन्च करेगा Philips

भारतीय स्मार्टफोन बाजार में एक नए प्लेयर की एंट्री होने वाली है. जल्द ही मार्केट में आपको Philips ब्रांड का स्मार्टफोन दिखेगा. कंपनी ना सिर्फ स्मार्टफोन बल्कि टैबलेट, स्मार्ट वॉच और लैपटॉप भी लॉन्च करने वाली है. ये सब कुछ कंपनी ने टीज किया है. Philips ब्रांड के इन प्रोडक्ट्स को Zenotel लेकर आ रही है.

Zenotel भारत में Philips ब्रांड के स्मार्टफोन और दूसरे डिवाइसेस बेचेगी. हालांकि, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में Philips बहुत से प्रोडक्ट पहले से बेच रहा है, जो इस कंपनी से अलग हैं.

लीक हुई जानकारी

ब्रांड पिछले कई दिनों से अपने अपकमिंग स्मार्टफोन के स्पेक्स को टीज कर रहा है. इसके अलावा ब्रांड के टैबलेट की डिटेल्स लीक हुई हैं, जो Philips Pad Air के नाम से लॉन्च हो सकता है.

हालांकि, जो फीचर्स टीज हुए हैं, जो वो बताता हैं कि कंपनी बजट या एंट्री लेवल सेगमेंट में फोकस कर रही है. लीक की मानें, तो Philips Pad Air में Unisoc T606 दिया जा सकता है. डिवाइस 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आएगा. इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट और 2K रेज्योलूशन वाली स्क्रीन मिलेगी.

डिवाइस को पावर देने के लिए 7000mAh की बैटरी और 18W की चार्जिंग दी जा सकती है. रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी अगले साल की शुरुआत में अपने डिवाइस को लॉन्च करेगी. कंपनी की वेबसाइट स्मार्टफोन के अलावा स्मार्टवॉच, लैपटॉप और टैबलेट के साथ फीचर फोन्स भी मौजूद हैं.

लैपटॉप और स्मार्टवॉच भी लॉन्च करेगी कंपनी

यहां स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, लैपटॉप और टैबलेट के पेज पर कोई जानकारी नहीं मिलती हैं. वहीं ब्रांड के फीचर फोन्स की पूरी जानकारी दी गई है. ऐसा लग रहा है कि कंपनी एक बार में ही मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाने की तैयारी में है.

कंपनी ने X प्लेटफॉर्म पर कई टीजर जारी किए हैं. इसमें फीचर फोन और स्मार्टफोन दोनों नजर आ रहे हैं. हालांकि, ये फोन्स कब तक लॉन्च होंगे और भारतीय बाजार को लेकर कंपनी की क्या तैयारी है, इस बारे में अभी कोई खास जानकारी नहीं है.

