खतरनाक है AI गर्लफ्रेंड, Perplexity के CEO अरविंद श्रीनिवास ने दी वॉर्निंग

AI की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है. इस दौरान कई तरह के चैटबॉट भी लोकप्रिय हो रहे हैं. Perplexity AI CEO अरविंद श्रीनिवास ने AI गर्लफ्रेंड को लेकर चिंता जाहिर की है. अरविंद श्रीनिवास ने AI गर्लफ्रेंड और Anime स्टाइल चैटबॉट से सावधान रहने को कहा है. उन्होंने इस तरह के ट्रेंड को खतरनाक बताया है.

श्रीनिवास ने हाल ही में शिकागो यूनिवर्सिटी के द पोल स्काई सेंटर द्वारा आयोजित चैट में कहा कि कुछ AI कंपनियां इंसानों के साथ रिलेशनशिप बनाने वाले चैटबॉट तैयार कर रही हैं, जो खतरनाक साबित होगा.

एडवांस्ड होता है AI गर्लफ्रेंड का सिस्टम

श्रीनिवास ने विस्तार से बताया है कि AI गर्लफ्रेंड टाइप के सिस्टम काफी एडवांस्ड होते जा रहे हैं. ये सिस्टम यूजर्स के साथ की गई चैटिंग को याद रखते हैं और इंसानों की तरह जवाब देने की भी काबिलियत शामिल की है. आने वाले दिनों में इस टाइप के सिस्टम फीलिंग को मैन्युप्लेट भी करेंगे.

असली जिंदगी लगती है बोरिंग

अरविंद श्रीनिवास ने बताया है कि कई लोगों को लगता है कि असली जिंदगी इन चीजों की तुलना में ज्यादा बोरिंग है. वे कई घंटे का समय बिताते हैं. आने वाले दिनों में लोगों को इसके नुकसान भी देखने को मिलेंगे.

सोच बदल सकती है AI गर्लफ्रेंड

अरविंद श्रीनिवास ने आगे कि कि ऐसी गहरी वर्चुअल कनेक्शन्स वाली सोच हमें बदल सकती है. लोगों को एक अलग दुनिया में जाने को मजबूर कर सकती है.

Perplexity का विजन हुअ क्लियर

अरविंद श्रीनिवास के बयान से साफ हो जाता है कि उनकी कंपनी परफ्लेक्सिटी एआई का AI गर्लफ्रेंड को लेकर कोई ऐसा प्लान नहीं है. श्रीनिवास कंपनी का पूरा फोकस रियल टाइम कंटेंट पर जानकारी देना है और एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बनाना है.

बीते सप्ताह बड़ी पार्टनरशिप

बीते सप्ताह Perplexity ने स्नैप के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया है, जो 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की है. इससे Snapchat में सर्च कैपिलिटीज को बढ़ाया जाएगा. इसकी शुरुआत साल 2026 से की जा सकती है.



