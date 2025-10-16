सावधान! फोन में भूलकर भी ना करें ये ऐप इंस्टॉल, Perplexity CEO अरविंद श्रीनिवास ने दी वॉर्निंग

Perplexity CEO अरविंद श्रीनिवास ने स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक जरूरी वॉर्निंग जारी की है. श्रीनिवास ने X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर एक पोस्ट किया है. उन्होंने एक फेक ऐप से दूर रहने का कहा. फेक ऐप की वजह से आपका स्मार्टफोन में सेंधमारी की जा सकती है. ये आपका बैंक खाता तक खाली कर सकते हैं.

पोस्ट में अरविंद श्रीनिवास ने लिखा, iOS के ऐप स्टोर पर अभी मौजूद Comet App फेक और स्पैम है. यह ऐप Perplexity की तरफ से नहीं है. जब AI स्टार्टअप इस ऐप को जारी करेगा या प्री रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोवाइड कराएगा तो आपको सीधी जानकारी दी जाएगी.

Comet को लेकर चर्चा

अरविंद श्रीनिवास की तरफ से यह पोस्ट ऐसे समय सामने आया है, जब Perplexity के AI ब्राउजर Comet को लेकर मार्केट में काफी चर्चा हैं. Comet ऐप को लेकर अरविंद श्रीनिवास पहले ही टीज कर चुके हैं कि पहली बार Safari को असली टक्कर मिलेगी. सफारी असल में iPhone का ब्राउजर है.

अरविंद श्रीनिवास का पोस्ट

The Comet app currently on iOS App Store is *fake* and spam and not from Perplexity. You will directly hear from us when Comet iOS is ready for pre registering and downloading. — Aravind Srinivas (@AravSrinivas) October 14, 2025

Comet के iOS वर्जन पर काम कर रही है कंपनी

परप्लेक्सिटी ने इस महीने की शुरुआत में ही बताया था कि वह Comet के iOS वर्जन पर काम करता है. कंपनी ने बताया है कि यह ऐप पहले ही एंड्रॉयड पर सफल रह चुका है.

Safari को देगा टक्कर



Apple अपने आईफोन यूजर्स को Safari डिफॉल्ट इंस्टॉल करके देता है. हालांकि अरविंद श्रीनिवास का मानना है कि Comet ऐप आईफोन यूजर्स को एक नया ऑप्शन देगा. ये ऐप ब्राउजिंग को स्मार्ट बनाता है, जिससे यूजर्स आसानी से और कम समय में सर्च रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं.

स्पैम ऐप्स से क्या नुकसान हैं

अरविंद श्रीनिवास ने बताया है कि यह स्पैम ऐप्स हैं. बता देते हैं कि स्पैम ऐप्स क्या होते हैं और उनके नुकसान क्या होते हैं? दरअसल, स्पैम ऐप्स असल में प्राइवेसी और मोबाइल डेटा के लिए खतरनाक होते हैं. ये बैंक खाते में सेंधमारी तक कर सकते हैं और OTP आदि को एक्सेस कर सकते हैं. इतना ही नहीं ये आपके फोन में मौजूद ऐप्स की लॉगइन डिटेल्स और पासवर्ड को भी चोरी कर सकते हैं.

