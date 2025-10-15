Perplexity AI ऐप ने ChatGPT को भी छोड़ा पीछे, हैरान कर देंगे ये टॉप-5 फीचर्स

Perplexity AI, एक AI सर्च एंड चैट प्लेटफॉर्म है. अब इस ऐप ने पॉपुलैरिटी के मामले में सभी दूसरे ऐप को पीछे छोड़ दिया है. दरअसल, कंपनी के CEO अरविंद श्रीनिवास ने पोस्ट करके जानकारी दी है और बाताया है कि एंड्रॉयड ऐप स्टोर पर सभी कैटेगरी में परप्लेक्सिटी एआई ऐप सबसे ऊपर बना है.
सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर पोस्ट करके शेयर की है. पोस्ट में लिखा, Perplexity, प्लेस्टोर पर सभी कैटेगरी में नंबर-1 पर बना हुआ है. उन्होंने एक स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किया है.
चैटजीपीटी, गूगल जेमिनाई को छोड़ा पीछे
भारत में मौजूदा समय में प्ले स्टोर पर Perplexity AI ऐप टॉप पर बना हुआ है. ये ऐप पॉपुलर AI ऐप चैटजीपीटी, गूगल जेमिनाई, और स्वदेशी मैसेजिंग ऐप Arattai मैसेजिंग ऐप को पीछे छोड़ चुका है.
अरविंद श्रीनिवास ने किया पोस्ट
Perplexity Pro के 5 बेस्ट फीचर्स
Airtel के साथ खास ऑफर
Airtel पहले ही ऐलान कर चुका है कि उसके सभी यूजर्स को मुफ्त में Perplexity Pro AI पेड सब्सक्रिप्शन मिल रहा है. Perplexity Pro AI के एनुअल प्लान की कीमत 17 हजार रुपये है. ये पोस्टपेड और प्रीपेड रिचार्ज दोनों के साथ मिलता है. हर एक एयरटेल यूजर्स इससे फायदा उठा सकते हैं.