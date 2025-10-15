scorecardresearch
 

Perplexity AI ऐप ने ChatGPT को भी छोड़ा पीछे, हैरान कर देंगे ये टॉप-5 फीचर्स

भारत में मौजूदा समय में प्ले स्टोर पर Perplexity AI ऐप टॉप पर बना हुआ है. ये ऐप पॉपुलर AI ऐप चैटजीपीटी, गूगल जेमिनाई, और Arattai मैसेजिंग ऐप को पीछे छोड़ चुका है. इस ऐप के CEO अरविंद श्रीनिवास हैं. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

अरविंद श्रीनिवास Perplexity AI के CEO हैं. (File Photo)
अरविंद श्रीनिवास Perplexity AI के CEO हैं. (File Photo)

Perplexity AI, एक AI सर्च एंड चैट प्लेटफॉर्म है. अब इस ऐप ने पॉपुलैरिटी के मामले में सभी दूसरे ऐप को पीछे छोड़ दिया है. दरअसल, कंपनी के CEO अरविंद श्रीनिवास ने पोस्ट करके जानकारी दी है और बाताया है कि एंड्रॉयड ऐप स्टोर पर सभी कैटेगरी में परप्लेक्सिटी एआई ऐप सबसे ऊपर बना है. 

सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर पोस्ट करके शेयर की है. पोस्ट में लिखा, Perplexity, प्लेस्टोर पर सभी कैटेगरी में नंबर-1 पर बना हुआ है. उन्होंने एक स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किया है. 

चैटजीपीटी, गूगल जेमिनाई को छोड़ा पीछे

यह भी पढ़ें: AI से बदली किस्मत, Perplexity के सीईओ अरविंद श्रीनिवास बने सबसे कम उम्र के भारतीय बिलेनियर

अरविंद श्रीनिवास ने किया पोस्ट 

Perplexity Pro के 5 बेस्ट फीचर्स 

  • फाइल एनालिसिस:  Perplexity Pro की मदद से पीडीएफ, सीएसवी, ऑडियो, वीडियो, इमेज फाइलों को अपलोड कर सकते हैं. प्रो यूजर्स उनको स्केन करके एनालिसिस भी कर सकते हैं.
  • रीजनिंग और डीप सर्च मोड : मुश्किल सवालों के लिए कुछ खास मॉडल्स चुन सकते हैं. उनकी मदद से अपने सवालों को सॉल्व कर सकेंगे.  
  • ऑटोमेशन और वर्कफ्लो टूल्स : Perplexity Pro के अंदर ऑटोमेशन और वर्कफ्लो टूल्स का ऑफर मिलता है. यहां Labs फीचर के जरिए रिपोर्ट्स, स्प्रेडशीट, डैशबोर्ड और छोटे वेब ऐप्स को तैयार कर सकते हैं. 
  • एडवांस्ड AI एक्सेसः Perplexity Pro सब्सक्रिप्शन की मदद से कई एडवांस्ड AI का एक्सेस मिलता है. इसमें GPT-5, Claude 4.0 Sonnet, Gemini 2.5 Pro जैसे पावरफुल मॉडल्स का एक्सेस मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: AI खा जाएगा ये दो नौकरियां, Perplexity सीईओ ने पहले ही दे दी वॉर्निंग

Airtel के साथ खास ऑफर 

Airtel पहले ही ऐलान कर चुका है कि उसके सभी यूजर्स को मुफ्त में Perplexity Pro AI पेड सब्सक्रिप्शन मिल रहा है. Perplexity Pro AI के एनुअल प्लान की कीमत 17 हजार रुपये है. ये पोस्टपेड और प्रीपेड रिचार्ज दोनों के साथ मिलता है. हर एक एयरटेल यूजर्स इससे फायदा उठा सकते हैं. 

    ---- समाप्त ----
