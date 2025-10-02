scorecardresearch
 

AI से बदली किस्मत, अरविंद श्रीनिवास बने सबसे कम उम्र के भारतीय बिलेनियर

तीन साल पहले Perplexity-AI शुरू करने वाले अरविंद श्रीनिवास आज भारत के सबसे यंग बिलेनियर बन गए हैं. ये जानकारी एक रिपोर्ट्स से मिली है. साल 2022 में श्रीनिवास समेत तीन लोगों ने मिलकर Perplexity-AI की शुरुआत की थी, जो एक AI ChatBot है और सर्चिंग पर बेस्ड है.

Aravind Srinivas ने साल 2022 में AI स्टार्टअप शुरू किया था. (Photo: Instagram/aravindsrinivas)
चेन्नई में जन्मे अरविंद श्रीनिवास ने अब एक नया मुकाम हासिल कर लिया है. अब वे भारत के सबसे यंग बिलेनियर बन चुके हैं. ये जानकारी M3M Hurun इंडिया रिच लिस्ट 2025 से मिली है. उन्होंने साल 2022 में एक AI स्टार्टअप शुरू किया था. 

श्रीनिवास Perplexity AI के सीईओ और को-फाउंडर है. हाल ही के दिनों में इस AI प्लेटफॉर्म की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है, जिसके बाद इसके 2.2 करोड़ एक्टिव यूजर्स हो चुके हैं.  

जानकारी के मुताबिक, अरविंद श्रीनिवास की नेटवर्थ 21,190 करोड़ रुपये है. इस लिस्ट में और भी कई लोगों के नाम हैं, जैसे जेप्टो के को-फाउंडर कैवल्य वोहरा (22) और आदित पालीचा (23) आदि. 

रिपोर्ट्स की बात करें तो भारत में अब 358 अरबपति हो गए हैं. वहीं, 1,687 लोग ऐसे हैं जिनकी कुल संपत्ति 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुकी है. 

यह भी पढ़ें: Chrome की होगी छुट्टी! अरविंद श्रीनिवास का बड़ा ऐलान, भारतीय यूजर्स के लिए आया Perplexity Comet ब्राउजर

अरविंद श्रीनिवास कौन हैं? 

अरविंद श्रीनिवास का जन्म चेन्नई में 7 जून 1994 में हुआ था. उनका बचपन से ही साइंस में मन लगता था और प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनकी रुचि थी. इसके बाद उन्होंने IIT मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की. फिर उन्होंने बर्कले से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी हासिल की, इस रिसर्च के दौरान उन्होंने रिइनफोर्समेंट लर्निंग, इमेज जेनरेशन और ट्रांसफॉर्मर-बेस्ड विजन मॉडल्स को लेकर काम किया. 

यह भी पढ़ें: AI खा जाएगा ये दो नौकरियां, Perplexity सीईओ ने पहले ही दे दी वॉर्निंग

Perplexity AI की शुरुआत 

Perplexity AI की शुरुआत साल 2022 में हुई थी. इसको अरविंद श्रीनिवास ने डेनिस यारात्स और एंडी कोनविंस्की के साथ मिलकर तैयार किया है. इसके पीछे उनका आइडिया काफी सिंपल था कि ऐसा चैटबॉट बेस्ड सर्च इंजना तैयार करना चाहिए जो लोगों के सवालों के जवाब दे सके. ये आइडिया हिट हो चुका और Perplexity AI के दुनियाभर में 2.2 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं. 

